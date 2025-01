Hyundai e Kia al CES 2025: ZER01NE e CRADLE spingono sull'open innovation con 10 startup

Hyundai Motor Company e Kia Corporation si preparano a lasciare il segno al CES 2025 con una presenza strategica attraverso le loro piattaforme di open innovation ZER01NE e Hyundai CRADLE.

Da oggi al 10 gennaio, presso il Venetian Expo di Las Vegas, i due colossi dell'automotive presenteranno il lavoro innovativo di dieci startup globali selezionate per ridefinire il futuro della mobilità, dell'intelligenza artificiale, della robotica e dei materiali sostenibili.

ZER01NE VENTURES: un ecosistema per le startup visionarie

Fondata nel 2000, la piattaforma ZER01NE è il cuore dell'open innovation per Hyundai e Kia, concentrandosi sull'identificazione e sulla promozione di talenti creativi. Il suo obiettivo è chiaro: sviluppare soluzioni che affrontino le sfide della società contemporanea attraverso collaborazioni strategiche con startup visionarie.

Negli ultimi sette anni, ZER01NE VENTURES ha investito in 107 startup attraverso il suo fondo dedicato e ha avviato 144 progetti di collaborazione, molti dei quali hanno già generato soluzioni innovative nel campo della mobilità. Una particolarità di ZER01NE è il focus sulle iniziative interne: dalla sua nascita, la piattaforma ha promosso 36 progetti avviati direttamente dai dipendenti di Hyundai e Kia.

“ZER01NE si impegna a sostenere la crescita dell’ecosistema globale delle startup collaborando con diversi talenti creativi e partner in tutto il mondo,” ha dichiarato Kyuseung Noh, Head of ZER01NE Group. “Hyundai Motor Group sta ampliando le sue iniziative di open innovation per creare un futuro più sostenibile e innovativo.”

Hyundai CRADLE: un ponte tra regioni tecnologiche strategiche

Hyundai CRADLE è l'hub globale di open innovation con sedi strategiche nella Silicon Valley, a Tel Aviv, Berlino, Pechino e Singapore. Questa rete consente di sfruttare i punti di forza tecnologici di ciascuna regione per identificare startup emergenti e investire in progetti ad alto impatto.

Con 141 progetti e 46 investimenti già realizzati, Hyundai CRADLE si distingue per la capacità di integrare tecnologie avanzate nei processi di sviluppo di Hyundai e Kia, creando un ecosistema di innovazione aperta che abbraccia diverse discipline: dall'intelligenza artificiale alla robotica, dai materiali avanzati alla sostenibilità ambientale.

Le 10 startup protagoniste al CES 2025

Durante il CES 2025, ZER01NE e Hyundai CRADLE presenteranno dieci startup globali selezionate per il loro contributo innovativo nei settori della mobilità e della sostenibilità. Ecco un approfondimento sulle aziende che saranno protagoniste a Las Vegas:

Deep In Sight: Specializzata in tecnologia di rilevamento 3D, Deep In Sight utilizza le telecamere ToF e l'intelligenza artificiale per sviluppare soluzioni avanzate di automazione intelligente. Tra le innovazioni più rilevanti, spiccano il monitoraggio in cabina, il LiDAR portatile 3D e un sistema di misurazione dei volumi.

Specializzata in tecnologia di rilevamento 3D, Deep In Sight utilizza le telecamere ToF e l'intelligenza artificiale per sviluppare soluzioni avanzate di automazione intelligente. Tra le innovazioni più rilevanti, spiccano il monitoraggio in cabina, il LiDAR portatile 3D e un sistema di misurazione dei volumi. Narnia Labs: Focus sull'intelligenza artificiale generativa per le industrie manifatturiere, riducendo i costi e accelerando la produzione. Narnia Labs utilizza algoritmi avanzati per ottimizzare i processi produttivi e generare progetti innovativi.

Focus sull'intelligenza artificiale generativa per le industrie manifatturiere, riducendo i costi e accelerando la produzione. Narnia Labs utilizza algoritmi avanzati per ottimizzare i processi produttivi e generare progetti innovativi. Terracle: Impegnata nel trattamento chimico dei rifiuti plastici, Terracle punta a riciclare la plastica all'infinito senza impatti ambientali. La sua tecnologia di depolimerizzazione a bassa temperatura permette di ottenere materie prime riciclate di alta qualità.

Impegnata nel trattamento chimico dei rifiuti plastici, Terracle punta a riciclare la plastica all'infinito senza impatti ambientali. La sua tecnologia di depolimerizzazione a bassa temperatura permette di ottenere materie prime riciclate di alta qualità. Tesollo: Innovatrice nel campo della robotica, Tesollo ha sviluppato la serie di pinze robotiche Delto Gripper, che permette l’automazione completa di vari processi industriali.

Innovatrice nel campo della robotica, Tesollo ha sviluppato la serie di pinze robotiche Delto Gripper, che permette l’automazione completa di vari processi industriali. Capture 6 : Azienda specializzata nella cattura diretta della CO2 dall'atmosfera. Il suo processo di Direct Air Capture (DAC) è integrato negli impianti di trattamento delle acque per generare risorse idriche pulite e ridurre le emissioni di carbonio.

: Azienda specializzata nella cattura diretta della CO2 dall'atmosfera. Il suo processo di Direct Air Capture (DAC) è integrato negli impianti di trattamento delle acque per generare risorse idriche pulite e ridurre le emissioni di carbonio. The Smart Tire Company : Sviluppatrice del primo pneumatico airless realizzato in Shape Memory Alloy (NiTinol), utilizzato dalla NASA. Questo pneumatico innovativo migliora l'efficienza dei consumi, riduce l'usura del battistrada e ottimizza i costi di gestione.

: Sviluppatrice del primo pneumatico airless realizzato in Shape Memory Alloy (NiTinol), utilizzato dalla NASA. Questo pneumatico innovativo migliora l'efficienza dei consumi, riduce l'usura del battistrada e ottimizza i costi di gestione. Koop.ai : Fornitore di soluzioni assicurative personalizzate per i veicoli autonomi e la robotica. La piattaforma basata su API consente una gestione flessibile dei rischi legati all’automazione.

: Fornitore di soluzioni assicurative personalizzate per i veicoli autonomi e la robotica. La piattaforma basata su API consente una gestione flessibile dei rischi legati all’automazione. MADDE : Pioniere nella stampa 3D per la produzione di semiconduttori in carburo di silicio (SiC), MADDE offre soluzioni avanzate per i settori spaziali, industriali e dei reattori modulari.

: Pioniere nella stampa 3D per la produzione di semiconduttori in carburo di silicio (SiC), MADDE offre soluzioni avanzate per i settori spaziali, industriali e dei reattori modulari. 3I Solution : Specializzata nell'analisi non distruttiva degli elementi industriali, utilizza la tecnologia di attivazione neutronica per migliorare i processi produttivi, ridurre i costi e raggiungere la neutralità del carbonio.

: Specializzata nell'analisi non distruttiva degli elementi industriali, utilizza la tecnologia di attivazione neutronica per migliorare i processi produttivi, ridurre i costi e raggiungere la neutralità del carbonio. InvaLab: Offre soluzioni basate sulla natura per il ripristino ecologico e la conservazione della biodiversità, con particolare attenzione al controllo delle specie invasive.

Promuovere l'open innovation attraverso il CES

Durante il CES 2025, ZER01NE e CRADLE organizzeranno diverse attività per promuovere il dialogo e la collaborazione tra startup, aziende e investitori. Tra gli eventi principali, le “CRADLE-Startup Panel Discussions” offriranno approfondimenti sui progetti in corso e sui futuri sviluppi dell’open innovation.

L’obiettivo è chiaro: creare un ecosistema globale in cui startup e grandi aziende possano collaborare per sviluppare soluzioni che migliorino la qualità della vita e riducano l'impatto ambientale.

Hyundai e Kia: un impegno per il futuro della mobilità

L'impegno di Hyundai e Kia per l'innovazione aperta si riflette nell'approccio collaborativo di ZER01NE e CRADLE. Queste piattaforme non solo sostengono le startup nella fase iniziale, ma offrono anche supporto post-investimento per garantire una crescita sostenibile.

Al CES 2025, le due piattaforme dimostreranno come l’open innovation possa essere un potente motore di cambiamento, contribuendo a costruire un futuro più sostenibile e tecnologicamente avanzato.