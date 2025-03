Hyundai INSTER tra le finaliste dei World Car Awards 2025

Hyundai INSTER si afferma come una delle auto più innovative del 2025, entrando nella Top 3 dei World Car Awards e confermando il successo del marchio nel panorama automobilistico globale.

Il nuovo SUV ultra compatto 100% elettrico è tra le finaliste per il World Car of the Year e concorre anche nelle categorie World Urban Car e World Electric Vehicle.

I riconoscimenti sono assegnati da una giuria composta da 96 giornalisti automobilistici provenienti da 30 Paesi. I vincitori verranno annunciati al New York International Auto Show 2025 il 16 aprile.

Hyundai: una leadership consolidata nei premi internazionali

La nomina di INSTER segue una serie di successi ottenuti da Hyundai negli ultimi anni. Nel 2024, la IONIQ 5 N è stata incoronata World Performance Car, mentre nel 2023 la IONIQ 6 ha vinto tre premi, tra cui il prestigioso World Car of the Year. Lo stesso risultato era stato raggiunto dalla IONIQ 5 nel 2022, dimostrando il primato del brand nell’innovazione elettrica, nel design e nella tecnologia avanzata.

Questi riconoscimenti rafforzano la posizione di Hyundai come leader nella mobilità sostenibile, continuando a ridefinire gli standard di qualità, efficienza e sicurezza nei veicoli elettrici.

Hyundai INSTER: compatto, tecnologico e versatile

Hyundai INSTER interpreta in modo innovativo la mobilità quotidiana, offrendo un’alternativa perfetta per l’uso urbano e oltre. Il SUV ultra compatto smentisce l’idea che un’auto di piccole dimensioni non possa garantire abitabilità, comfort e sicurezza ai massimi livelli.

Grazie a un design distintivo, un’abitabilità sorprendente e dotazioni tecnologiche avanzate, INSTER si propone come la soluzione ideale per la guida in città e fuori.

Disponibile esclusivamente in versione 100% elettrica, il modello è offerto in due configurazioni:

Batteria da 42 kWh con motore da 97 CV, autonomia fino a 327 km WLTP

con motore da 97 CV, autonomia fino a 327 km WLTP Batteria da 49 kWh con motore da 115 CV, autonomia fino a 370 km WLTP, che raggiunge 518 km nel ciclo urbano WLTP

Entrambe le versioni sono dotate di ricarica rapida DC di serie, che consente di passare dal 10% all’80% in soli 30 minuti. Inoltre, INSTER integra un caricatore di bordo da 11 kW per ottimizzare i tempi di ricarica anche alle colonnine AC.

Con un pacchetto di connettività e sicurezza di categoria superiore, Hyundai INSTER rappresenta una delle scelte più interessanti nel segmento dei SUV compatti elettrici, dimostrando come un’auto piccola possa offrire tecnologia avanzata, autonomia eccellente e un’esperienza di guida di alto livello.