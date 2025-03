Hyundai trionfa agli iF Design Awards 2025 con 18 premi: innovazione e design del futuro

Hyundai celebra un risultato straordinario agli iF Design Awards 2025, aggiudicandosi 18 riconoscimenti in diverse categorie

tra cui Prodotto, Architettura d’Interni, Comunicazione, Concept Professionale e User Experience. Questo successo conferma la leadership di Hyundai nel campo del design e dell'innovazione, posizione che il marchio sudcoreano mantiene da ben 11 anni consecutivi in occasione di questi prestigiosi premi.

SangYup Lee, Executive Vice President e Head of Hyundai e Genesis Global Design, ha dichiarato con orgoglio: "Questo riconoscimento è una testimonianza dell'eccezionale impegno del nostro team di designer e ingegneri visionari. Conferma inoltre la forte identità stilistica di Hyundai e la sua competitività globale."

Tra i premi ricevuti spiccano quelli dedicati all'Automotive, con modelli innovativi come IONIQ 9, PALISADE e INITIUM. IONIQ 9, in particolare, ha impressionato la giuria per il perfetto equilibrio tra aerodinamica, spazio e sostenibilità ambientale, definendosi una vera e propria "Aerosthetic Lounge". PALISADE, SUV premium per eccellenza, è stato apprezzato per la sua combinazione di robustezza, eleganza e comfort abitativo. INITIUM, alimentato a idrogeno, rappresenta invece la visione di Hyundai per una mobilità sostenibile, espressa attraverso il concetto di design "Art of Steel", robusto e raffinato.

Non solo auto tradizionali, Hyundai ha vinto anche grazie a prodotti innovativi come il caricabatterie domestico per veicoli elettrici e il sistema di ricarica ultra-rapido E-pit, capaci di migliorare significativamente l’esperienza di utilizzo e l’efficienza infrastrutturale per la mobilità elettrica.

Grande attenzione è stata dedicata anche ai concept innovativi. Il concept SPACE (Spatial Curated Experience) ha conquistato per la capacità di proporre un sistema pubblico di mobilità a idrogeno, inclusivo e altamente adattabile alle esigenze dei passeggeri con disabilità motorie. Il concetto DICE (Digital Curated Experience), anch'esso alimentato a idrogeno, ha impressionato per l'integrazione di AI e tecnologia spaziale, creando un'esperienza di viaggio personalizzata e sostenibile.

Hyundai Robotics LAB è stato protagonista con il robot indossabile X-ble Spalla, progettato per alleviare lo sforzo fisico dei lavoratori nell’industria automobilistica, e con il servizio ACR (Automatic Charging Robot), che sfrutta l’intelligenza artificiale per ottimizzare e automatizzare la ricarica dei veicoli elettrici.

Nel settore dell'architettura d'interni, l'allestimento espositivo "Inside the City of Ease" presentato al CES 2024 e lo showroom esperienziale IONIQ Lab di Bangkok hanno ricevuto premi per la capacità di mostrare le tecnologie future in modo coinvolgente e interattivo.

La comunicazione Hyundai ha trionfato con la campagna video realizzata per la FIFA Women's World Cup, "How far we've come", che celebra l’evoluzione e la passione nel calcio femminile, e con il libro commemorativo per il lancio della nuova generazione del SUV SANTA FE.

Questo eccezionale risultato agli iF Design Awards rafforza ulteriormente l'immagine globale di Hyundai come un brand all'avanguardia, impegnato non solo nella progettazione di veicoli innovativi, ma anche nella ricerca di soluzioni sostenibili e tecnologicamente avanzate per la mobilità e l’industria del futuro.