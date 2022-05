Hyvia presenta Renault Master Van h2-Tech

HYVIA, la joint-venture tra il Gruppo Renault e Plug Power dedicata alla mobilità a idrogeno,

partecipa per la prima volta al World Hydrogen Summit & Exhibition 2022 di Rotterdam, appuntamento internazionale dei pionieri dell’idrogeno, dal 9 all’11 maggio (stand A20).

L’occasione per migliaia di visitatori di scoprire nello stand HYVIA Renault Master Van H2-TECH, un furgone a idrogeno di 12 m³, corredato da una stazione di ricarica H2.

Molto attivi in tutto l’ecosistema H2, i Paesi Bassi sono considerati da HYVIA tra i Paesi prioritari.

Da quando è stata creata a Giugno 2021, HYVIA ha sviluppato una gamma di tre veicoli commerciali leggeri a idrogeno: un furgone, un city bus e un telaio cabinato; ma anche un ecosistema di soluzioni chiavi in mano per la mobilità a idrogeno (stazioni di ricarica H2, produzione di idrogeno e servizi associati). Si prevede che i primi veicoli inizieranno a circolare sulle strade a partire dalla metà del 2022.

HYVIA, con sede in Francia, si prefigge lo scopo ambizioso di raggiungere una quota di mercato del 30% nei veicoli commerciali leggeri a idrogeno in Europa entro il 2030.

David Holderbach, CEO di HYVIA ha dichiarato il team HYVIA si reca a Rotterdam per partecipare al grande appuntamento internazionale del World Hydrogen Summit, con l’obiettivo ambizioso di consolidare i suoi legami con i protagonisti locali della filiera olandese dell’idrogeno. I Paesi Bassi sono un Paese pioniere nelle iniziative sull’idrogeno in Europa e uno dei mercati strategici per lo sviluppo di HYVIA in Europa.»

Renault Master Van H2-TECH sulle strade a partire da metà 2022. Questo grande furgone adatto per il trasporto di merci e pacchi, con un volume di carico di 12 m3, risponde alle esigenze di aziende, grandi clienti, flotte ed enti locali. Master Van H2-TECH è dotato di cella a combustibile da 30 kW, batteria da 33 kWh e serbatoi in grado di contenere 6 kg di idrogeno (4 serbatoi da 1,5 kg).

Si prevede che i primi Master Van H2-TECH saranno in circolazione a partire dalla metà del 2022.