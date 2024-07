I furgoni Ford Pro conquistano tre riconoscimenti Platinum EuroNCAP

La famiglia Transit di Ford Pro ha conquistato un altro prestigioso riconoscimento per la sicurezza.

Il nuovo Transit Connect ha ottenuto il massimo punteggio di sicurezza da Euro NCAP, l'ente indipendente che certifica la protezione garantita da vetture e veicoli commerciali attraverso rigorosi test.

Con questo risultato, salgono a tre i modelli Transit di Ford Pro ad aver raggiunto il rating Platinum. Anche i nuovi Custom e Courier hanno ottenuto il massimo riconoscimento secondo i più recenti standard di Euro NCAP.

Marco Buraglio, Direttore Divisione Veicoli Commerciali Ford Italia, ha dichiarato: "Sappiamo bene che i nostri clienti affrontano lunghe giornate lavorative al volante, spesso con carichi importanti da trasportare. Per questo la sicurezza è una priorità assoluta per noi. I recenti riconoscimenti ricevuti da Euro NCAP dimostrano come le aziende possano contare su Ford Pro per proteggere le persone e i carichi presenti nei nostri mezzi, garantendo al contempo la massima efficienza".

Ford Pro continua a dimostrare il suo impegno verso la sicurezza e l'efficienza, offrendo veicoli commerciali che non solo soddisfano ma superano i più severi standard di sicurezza europei.