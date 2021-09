IAA2021: debutta la Mercedes EQB 100% elettrico

Nuova EQB verrà introdotta inizialmente in Europa e Cina a fine anno, mentre il lancio negli USA seguirà nel 2022.

Parte dall’ salone di Monaco l’offensiva elettrica di Mercedes-Benz Cars , ma acquista slancio come i modelli Mercedes-EQ stessi: con EQA, EQB, la berlina business elettrica EQE e la berlina di lusso EQS, nel 2021 verranno presentati in totale quattro nuovi modelli Mercedes-EQ, a cui si aggiunge il Concept EQT come ambasciatore di un nuovo livello di prestigio nel segmento degli small van. La famiglia degli ibridi plug-in di Mercedes-Benz, che ad oggi conta più di 20 versioni di modelli, si rinnova con le varianti elettrificate di Classe C e Classe S. Per il 2021 Mercedes-Benz Cars prevede di portare al 13% circa la sua quota di modelli xEV, ossia ibridi plug-in e completamente elettrici. Inoltre i modelli “mild hybrid” con alternatore-starter e sistema a 48 V dominano l'offerta di vetture disponibili, in particolare di quelle d'alta gamma del Gruppo.

EQB va ad arricchire la fortunata famiglia di Classe A ed è strettamente imparentata in particolare con due modelli: EQA, con il quale condivide l'avanzata tecnologia di trazione, e della GLB. Da questa ha preso in prestito il passo lungo (2.829 millimetri), l'abitacolo spazioso e versatile, e la terza fila (a richiesta) con due sedili singoli aggiuntivi.

Le dimensioni della versione a cinque posti: 4.684/1.834/1.667 millimetri (lunghezza/larghezza[1]/altezza). Lo spazio è generoso: per la testa nella prima fila di sedili è di 1.035 millimetri, mentre nella seconda è di 979 millimetri nel modello a cinque posti. Con 87 millimetri lo spazio libero per le ginocchia nel vano posteriore dellacinque posti garantisce grande comfort. Il bagagliaio è piatto e capiente: il volume di carico, compreso tra 495 e 1.710 litri e tra 465 e 1.620 litri (rispettivamente per il modello a cinque e a sette posti), ha le qualità di una station-wagon compatta. L'inclinazione degli schienali dei sedili della seconda fila è regolabile già di serie su più posizioni, e a richiesta questa fila può scorrere di 140 millimetri in senso longitudinale. Si ottengono così fino a 190 litri di capacità in più nel bagagliaio, che ne consentono un uso versatile.

A richiesta, EQB può disporre di una terza fila con due sedili singoli supplementari, su cui trovano comodamente posto passeggeri di altezza non superiore a 1,65 metri. La ricca dotazione per la sicurezza comprende poggiatesta estraibili, cinture di sicurezza con pretensionatori e limitatori della forza di ritenuta su tutti i sedili esterni e un windowbag laterale che protegge anche gli occupanti della terza fila. Nella terza e nella quarta fila di sedili possono essere fissati fino a quattro seggiolini complessivi, ai quali se ne aggiunge un altro sul sedile del passeggero anteriore. Per ampliare il vano bagagli è possibile abbassare i sedili della terza fila portandoli al livello del pianale.

EQB interpreta il “modern luxury” di Mercedes-EQ conferendogli carattere e personalità. L'auto presenta la mascherina Black Panel con Stella centrale tipica di Mercedes-EQ. Un altro elemento di design tipico dei modelli a trazione completamente elettrica di Mercedes-EQ è la fascia luminosa anteriore e posteriore. Un trasmettitore di luce orizzontale collega tra loro le due luci di marcia diurne dei fari completamente a LED e garantisce un'elevata riconoscibilità di giorno e di notte. L'organizzazione interna dei fari è dettagliata e precisa. Dettagli blu nei fari rafforzano il look tipico di Mercedes-EQ.

La parte superiore della vettura orientata alla funzionalità con parabrezza verticale garantisce il comfort nell'abitacolo. I cladding protettivi continui definiscono le proporzioni. Le spalle muscolose e ben modellate dominano la vista laterale e sono ulteriormente accentuate dalla linea di cintura crescente. Le ruote a filo con la carrozzeria conferiscono carattere a EQB e la fanno apparire incollata alla strada. In esclusiva sono disponibili cerchi in lega leggera con dimensioni massime di 20 “ in versione bicolore o tricolore con elementi decorativi in parte di color oro rosé o blu.

Le luci posteriori a LED confluiscono direttamente nella fascia luminosa a LED che va assottigliandosi, accentuando nella vista posteriore lo sviluppo orizzontale di EQB. Inoltre il numero di targa è spostato nel paraurti, lasciando intatto il portellone posteriore ben modellato. Il mancorrente rialzato sottolinea l'elevata praticità di Nuova EQB.

L'ampio corpo della plancia portastrumenti presenta una rientranza nella zona del guidatore e del passeggero anteriore. Davanti al guidatore si trova la plancia con display widescreen, che per i comandi e la visualizzazione si affida al sistema MBUX (Mercedes-Benz User Experience). Il carattere robusto degli interni è accentuato dagli elementi tubolari in look alluminio, utilizzati come maniglia nelle porte, nella consolle centrale e nella plancia portastrumenti sul lato passeggero anteriore.

A richiamare il carattere elettrico degli interni di EQB provvedono, a seconda dell’allestimento, un elemento decorativo retroilluminato e dettagli color oro rosé sulle bocchette di ventilazione, sui sedili e sulla chiave. La strumentazione con visualizzazioni specifiche dei modelli elettrici riprende le tonalità cromatiche dell'oro rosé e del blu.

Con un Cx che parte da 0,28, EQB dimostra di avere ottime proprietà aerodinamiche. L'area frontale A è di 2,53 m2. Tra gli interventi aerodinamici più importanti figurano il sistema di regolazione dell'aria di raffreddamento completamente chiuso nella sezione superiore, la grembialatura anteriore e quella posteriore aerodinamiche, il sottoscocca molto liscio e quasi completamente chiuso e i cerchi appositamente ottimizzati sotto il profilo aerodinamico, con gli spoiler delle ruote anteriori e posteriori adattati di conseguenza.

Il sistema di assistenza ECO offre un recupero di energia ottimizzato in base alla situazione specifica e include nella sua strategia di efficienza i dati cartografici, il rilevamento di segnali stradali e le informazioni trasmesse dai sensori della vettura. Infatti la guida previdente fa risparmiare corrente e incrementa l'autonomia.

A facilitare la gestione di EQB nella vita di tutti i giorni ci pensa anche la navigazione con Electric Intelligence di serie, che calcola il percorso più veloce per arrivare a destinazione. Sulla base di simulazioni costanti dell'autonomia vengono presi in considerazione le soste necessarie per la ricarica e molti altri fattori, come la topografia e le condizioni meteo. Il sistema è anche in grado di reagire in modo dinamico ai cambiamenti, ad esempio della situazione del traffico e del comportamento di guida personale. Inoltre la navigazione con Electric Intelligence fa in modo che, prima di una sosta pianificata per la ricarica, la batteria ad alto voltaggio venga all'occorrenza portata alla temperatura ideale per la ricarica stessa.

A casa o alle stazioni di ricarica pubbliche EQB può essere ricaricata comodamente con un caricabatteria fino a 11 kW in corrente alternata (CA). Il tempo che serve per una ricarica completa dipende dall'infrastruttura disponibile e dalla dotazione della vettura (a seconda dei Paesi). Rispetto a una presa di corrente domestica, la ricarica ad una Mercedes-Benz Wallbox è molto più veloce.

E la ricarica diventa ancora più veloce se si utilizzano le stazioni di ricarica rapida in corrente continua (CC). A seconda del SoC (State of Charge, in italiano: livello di carica) e della temperatura della batteria ad alto voltaggio, EQB si ricarica a una delle stazioni di ricarica idonee con una potenza massima di 100 kW. In tal caso occorrono poco più di 30 minuti per portare il livello di carica dal 10 all'80%. Per la ricarica in corrente alternata e continua EQB è equipaggiata di serie in Europa e negli USA con un connettore combinato CCS (Combined Charging System) nella fiancata destra.

Con Mercedes me Charge, chi guida EQB può utilizzare una delle più estese reti di ricarica realizzate finora nel mondo, dotata attualmente di oltre 530.000 punti di ricarica in CA e CC in 31 Paesi. Grazie a Mercedes me Charge i clienti di Mercedes-EQ hanno accesso a stazioni di ricarica di diversi fornitori e possono usufruire di una funzione di pagamento integrata con addebito unico. Con EQB Mercedes me Charge è incluso per un anno.

Mediante certificati di origine, in Europa Mercedes-Benz garantisce per le ricariche di Mercedes me Charge l'immissione nella rete di corrente elettrica prodotta con fonti energetiche rinnovabili. Con Mercedes me Charge i clienti possono ricaricare presso più di 200.000 punti di ricarica pubblici in Europa, mentre Mercedes-Benz si preoccupa della successiva compensazione con energia elettrica “green”.

EQB dispone di sistemi di assistenza alla guida intelligenti che aiutano attivamente il guidatore. A bordo sono presenti di serie il sistema antisbandamento attivo e il sistema di assistenza alla frenata attivo. In molte situazioni critiche quest'ultimo è capace di scongiurare una collisione o mitigarne la gravità attuando una frenata autonoma. Il sistema è in grado di frenare alle velocità tipiche della guida in città se sono presenti veicoli fermi e pedoni in attraversamento. Il pacchetto sistemi di assistenza alla guida è stato ampliato e adesso comprende, ad esempio, la funzione assistenza di svolta, la funzione corridoio di emergenza, il sistema di prevenzione degli urti laterali in presenza di ciclisti o veicoli che sopraggiungono e l'avvertimento che segnala le persone sulle strisce pedonali.

EQB si dimostra un'autentica Mercedes anche nella sicurezza passiva. Partendo dalla solida struttura della scocca di GLB si è provveduto ad adattare la carrozzeria di EQB alle esigenze particolari poste da un'auto elettrica. La batteria è posizionata in un telaio realizzato con profilati estrusi che svolge le funzioni strutturali finora assolte dalle traverse nel pianale. Nella parte anteriore della batteria un cosiddetto “scudo di protezione” impedisce che corpi estranei penetrino nell'accumulatore di energia.

Naturalmente EQB ha dovuto superare l'ampio programma di crash test del marchio. Inoltre, per la batteria e per tutti i componenti che conducono corrente si applicano severi criteri di sicurezza.