Il Centro Logistico di Mercedes Italia festeggia i suoi primi 40 anni

Capena contava 50 dipendenti e riceveva da Casa Madre un unico carico giornaliero, che smistava attraverso tre spedizioni a circa 80 Centri di Assistenza su tutto il territorio.

La logistica dei ricambi rappresenta un anello essenziale della catena di valore di una casa automobilistica e il Mercedes-Benz Logistic Center di Capena, da quarant’anni, ne è il garante, assicurando la reperibilità dei ricambi su tutto il territorio nazionale. Attraverso sistemi di gestione altamente informatizzati, una logistica d’avanguardia nella distribuzione e nello smistamento dei ricambi e un team di 107 professionisti, ogni giorno l’impianto di Capena alimenta l’approvvigionamento di una rete di circa 310 officine autorizzate.

“Sono davvero orgoglioso di poter festeggiare questo importante anniversario insieme ad una grande squadra, con un altissimo senso di responsabilità”, ha dichiarato Alfonso Garcia Gonzalez Head of Spare Parts Logistics per Italia, Spagna e Grecia. “In tutti questi anni, infatti, siamo cresciuti molto, diventando un fondamentale punto di riferimento per i nostri partner, e questo lo dobbiamo soprattutto alle persone che hanno fatto grande Capena, anche e soprattutto nei momenti di difficoltà. Ripenso all’alluvione del 2014, quando il Centro è stato completamente allagato, ma siamo riusciti comunque a garantire l’operatività del magazzino. E lo stesso durante la pandemia e il lockdown, in cui la priorità di garantire la mobilità ai mezzi di soccorso e veicoli dedicati all’emergenza ha fatto sì che Capena non si fermasse mai, continuando a garantire il suo importante supporto.”