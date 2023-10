Il Gruppo Renault rinnova il suo impegno nei Saloni internazionali dell'auto

L’industria automobilistica è in piena trasformazione con grandi innovazioni per rispondere alle sfide sociali ed ecologiche, ma anche alle attese dei clienti in via di evoluzione.

È in questo contesto che i Saloni dell’Auto diventano luoghi in cui mostrare i maggiori progressi che rispondono alla trasformazione della mobilità, continuando ad essere, al tempo stesso, luoghi di condivisione sulla passione per le auto tra costruttori e visitatori.

Riconoscendo l’importanza di questi luoghi di incontro, il Gruppo Renault è orgoglioso di annunciare fin d’ora che parteciperà al Salone Internazionale dell’Auto di Ginevra a febbraio 2024.

Per la prossima edizione del Salone dell’Auto di Parigi, il Gruppo avrà il piacere di partecipare con tutte le sue Marche: Renault, Dacia, Alpine e Mobilize.

Affinché questa passione possa durare nel tempo, Il Gruppo Renault sta mobilitando il settore per fare dei Saloni veri momenti di festa che contribuiscano allo sviluppo dell’industria europea.