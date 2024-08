Il Museo Mercedes-Benz: ospita l'edizione 2024 di cinema sotto le stelle

Sta per tornare uno degli eventi più attesi dell'estate: il Cinema all'aperto 2024 al Museo Mercedes-Benz.

Dal 22 agosto all'8 settembre, gli appassionati di cinema potranno godere di serate magiche sotto le stelle, con una selezione di film che spazia dai blockbuster alle commedie, passando per documentari affascinanti e pellicole d'animazione per tutta la famiglia.

L'evento, che ha sempre riscosso grande successo, offre quest'anno un programma variegato che saprà accontentare tutti i gusti. Tra i titoli di punta troviamo il sequel di fantascienza "Dune – Part Two", la commedia d'azione "Deadpool & Wolverine" e il biopic "Back to Black". Gli amanti della natura e dell'avventura non resteranno delusi grazie all'"International Ocean Film Tour Vol. 10" e all'"European Outdoor Film Tour 2023", che porteranno sul grande schermo immagini mozzafiato e storie avvincenti. Per le famiglie, "Cattivissimo Me 4" promette una serata di puro divertimento per grandi e piccini.

In collaborazione con la rete "Queers & Friends" di Mercedes-Benz AG, sarà proiettato anche il dramma romantico "All of Us Strangers", preceduto da un discorso sul tema della queerness nel cinema, aggiungendo una nota di riflessione al palinsesto.

Le proiezioni inizieranno al tramonto, con l'ingresso al cinema open-air previsto a partire dalle 19:00. Per completare l'esperienza cinematografica, il bar del cinema offrirà una selezione di bevande, popcorn e snack, contribuendo a ricreare l'atmosfera tipica delle serate estive all'aperto.

I biglietti per il Cinema all'aperto 2024 sono disponibili esclusivamente online al costo di 12 euro a persona, e possono essere acquistati sul sito ufficiale di Mercedes-Benz. Tutti i film saranno proiettati in versione tedesca senza sottotitoli in inglese, per un’immersione completa nella cultura cinematografica locale.

Non perdete l'occasione di vivere un'esperienza cinematografica unica nel suggestivo scenario del Museo Mercedes-Benz, dove la magia del cinema incontra il fascino delle serate estive sotto le stelle.

Il programma cinematografico del Cinema all'aperto 2024: