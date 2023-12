In rampa di lancio i nuovi veicoli mid size Mercedes

Si avvicina il lancio delle vendite della nuova serie di modelli di medie dimensioni per uso privato e commerciale di Mercedes Benz van.

La gamma di veicoli di medie dimensioni vanta un nuovo design esterno e interno, oltre a un maggiore comfort e funzionalità, soprattutto grazie all'aumento delle opzioni di connettività digitale intelligente e ai sistemi di sicurezza e assistenza migliorati. Tutti i modelli saranno ordinabili a partire da gennaio 2024. Il Vito sarà disponibile nelle versioni Furgone, Mixto e Tourer, l’Evito sarà disponibile nelle versioni Furgone e Tourer, con 3 livelli di equipaggiamento.

La Classe V sarà disponibile con 4 livelli di equipaggiamento. "Vogliamo offrire vetture, van e servizi più desiderabili, dai monovolume ai camper, fino ai veicoli commerciali. I nostri nuovi modelli di veicoli di medie dimensioni sono un ulteriore passo avanti verso il raggiungimento di questo obiettivo. Il posizionamento di lusso più sofisticato di EQV, Classe V e Classe V Marco Polo e il raffinato carattere premium di eVito e Vito ci consentiranno di concentrarci maggiormente su regioni e settori ad alto margine” ha commentato Klaus Rehkugler, Responsabile Vendite e Marketing Mercedes-Benz Vans. Tutti i modelli hanno un nuovo design anteriore, caratterizzato da una griglia prominente e da un paraurti dallo stile distintivo. Ci sono cambiamenti significativi anche all'interno.

Nella EQV, nella Classe V e nella Classe V Marco Polo, c'è un cockpit widescreen con due display da 31,24 centimetri (12,3 pollici); eVito e Vito hanno entrambi un intuitivo display centrale da 26,04 centimetri (10,25 pollici) e un nuovo quadro strumenti con un display a colori da 13,97 centimetri (5,5 pollici). Tutti i modelli sono inoltre dotati di nuove eleganti bocchette di areazione, di un volante di nuova generazione con rilevamento delle mani sul volante e di una nuova console centrale che può essere equipaggiata con un caricabatterie wireless per smartphone. Tutti i modelli di furgoni di medie dimensioni includono la funzione di avviamento KEYLESS e il riscaldamento opzionale del volante. Per un accesso più comodo alla parte posteriore, la Classe V e l'EQV sono dotate di serie di doppia porta laterale scorrevole su entrambi i lati della vettura. Inoltre, tutti i modelli commerciali con cambio automatico sono dotati per la prima volta di un freno di stazionamento elettrico. Per offrire ai clienti un'esperienza digitale e interattiva senza pari, la nuova gamma di veicoli di medie dimensioni è equipaggiata di serie con l'ultima generazione del sistema multimediale MBUX (Mercedes-Benz User Experience), una novità assoluta per Vito ed eVito.

Grazie al nuovo MBUX, i conducenti di EQV, Classe V e Classe V Marco Polo possono beneficiare di funzioni aggiuntive come il controllo comfort ENERGIZING. Una varietà di extra digitali intelligenti: il sistema multimediale MBUX, in combinazione con un account Mercedes me, offre anche un'ampia gamma di extra digitali progettati per rendere la vita di tutti i giorni ancora più semplice ed efficiente. Diverse funzioni possono essere utilizzate prima e dopo il viaggio o durante il viaggio. Questi includono servizi gratuiti come il monitoraggio della manutenzione, la gestione degli incidenti e dei guasti, nonché servizi remoti come la possibilità di bloccare e sbloccare le portiere e aprire e chiudere i finestrini tramite l'app Mercedes me. Per la prima volta, EQV ed eVito sono integrati nell'ecosistema deiveicoli elettrici, che consiste in una navigazione intelligente congestione dell'autonomia attiva e servizi e app basati su cloud. Garantisce un'esperienza di guida rilassata grazie alla trasparenza e alla massima sicurezza di pianificazione possibile. Ad esempio, il climatizzatore pre-ingresso può essere configurato in base alle esigenze individuali, le impostazioni di ricarica possono essere regolate e la navigazione può essere gestita con le funzioni Electric Intelligence e Mercedes me Charge. I sistemi di assistenza alla guida offrono un supporto ancora maggiore in tutte le situazioni: l'attrattiva dei nuovi furgoni di medie dimensioni è completata da sistemi di sicurezza e assistenza con funzioni aggiuntive, e in alcuni casi, migliorate. Ad esempio, l'Active Brake Assist ora include la funzione di intersezione e può anche avvisare in caso di attraversamento ortogonale o di veicoli in arrivo e di pericolose manovre di sorpasso, oltre a frenare in caso di emergenza e fornire assistenza in fase di svolta.

La gamma di sistemi inclusi di serie è ampia. I clienti che acquistano i modelli completamente elettrici EQV ed eVito Tourer possono scegliere tra due taglie di batteria (90 e 60 kWh), con una potenza di picco di 150 kW (204 CV) e una potenza continua di 70 kW (95 CV). Il furgone eVito è dotato di una batteria da 60 kWh, una potenza di picco di 85 kW (116 CV) e una potenza continua di 70 kW (95 CV). L'EQV offre un'autonomia elettrica fino a 326 – 363 chilometri , l'eVito Tourer fino a 332 – 370 chilometri e il furgone eVito fino a 242 – 314 chilometri grazie all'efficiente frenata rigenerativa e alla gestione termica ottimizzata, quest'ultima aumenta ulteriormente l'efficienza e l'autonomia nel mondo reale. Il collaudato ed efficiente motore diesel OM654 è disponibile per la Classe V, la Classe V Marco Polo e il Vito. Nella Classe V e nella Classe V Marco Polo, il motore è disponibile in tre livelli di potenza (120 kW (163 CV), 140 kW (190 CV), 174 kW (237 CV)).

Il Vito è disponibile in un massimo di cinque livelli di potenza (75 kW (102 CV; per versioni furgone e mixto), 100 KW (136 CV), 120 kW (163 CV), 140 kW (190 CV), 174 kW (237 CV, solo solo per verisoni mixto e Tourer). Inoltre, un nuovo motore a benzina, l'M254, sarà disponibile come mild hybrid per la Classe V, Vito Tourer e Vito Mixto nel corso del nuovo anno(2024), una novità assoluta per l'Europa. Il cambio automatico 9G-TRONIC e una selezione di diverse sospensioni secondo le versioni e modalità di guida assicurano che tutti i modelli offrano caratteristiche di guida agili e confortevoli. Le varianti a combustione interna sono disponibili di serie con trazione posteriore; I modelli elettrici hanno la trazione anteriore.