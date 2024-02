INEOS Fusilier: il nuovo 4x4 a zero e basse emissioni

INEOS Automotive ha svelato il suo nuovo 4x4, l'INEOS Fusilier, che si affianca al Grenadier e al Quartermaster nella gamma del marchio britannico.

Il nuovo modello offrirà capacità off-road di livello mondiale, senza sacrificare le prestazioni su strada, e sarà disponibile con due opzioni di propulsione: una completamente elettrica (BEV) e una ibrida con range extender a basse emissioni.

Sviluppo e design:

L'INEOS Fusilier è stato sviluppato in collaborazione con Magna Steyr, uno dei principali fornitori automobilistici del mondo. Il nuovo 4x4 è leggermente più corto e basso del Grenadier, e si basa su una piattaforma "skateboard" su misura con telaio in acciaio e carrozzeria in alluminio.

Propulsori:

Oltre al propulsore elettrico già annunciato, INEOS ha confermato lo sviluppo di un range extender a benzina per il Fusilier. Questo sistema ibrido consentirà di ricaricare la batteria durante la guida, garantendo un'autonomia maggiore e la possibilità di affrontare anche i viaggi più lunghi.

Sir Jim Ratcliffe, Presidente di INEOS, ha sottolineato l'importanza di un mix di tecnologie propulsive per la decarbonizzazione del settore automobilistico. Il Fusilier rappresenta un passo importante in questa direzione, offrendo ai clienti una scelta ecosostenibile senza rinunciare alle prestazioni.

INEOS Automotive ha inoltre presentato un dimostratore di tecnologia a celle a combustibile a idrogeno per il Grenadier al Goodwood Festival of Speed del 2023. La casa automobilistica britannica è quindi impegnata a esplorare diverse soluzioni per la mobilità del futuro.

L'INEOS Fusilier rappresenta una proposta interessante nel segmento dei 4x4, offrendo una combinazione di prestazioni, tecnologia e sostenibilità. Il modello è atteso sul mercato nel 2026 e i dettagli completi del propulsore ibrido saranno annunciati entro l'autunno 2024.