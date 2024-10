Italiani alla guida: comportamenti rischiosi e scarsa conoscenza delle regole

La sicurezza stradale è una delle priorità più urgenti nel contesto europeo, con l’Unione Europea che mira a dimezzare le vittime degli incidenti stradali entro il 2030.

Tuttavia, i dati ACI-ISTAT relativi al primo semestre del 2023 dipingono un quadro preoccupante per l’Italia: 437 incidenti stradali al giorno, con una media di 7,6 vittime e 588 feriti. La nazione registra 52 morti per milione di abitanti, ben al di sopra della media europea di 46. Di fronte a questi numeri, Locauto Group ha deciso di agire, lanciando il progetto "Locauto on tour" per sensibilizzare il pubblico sui temi della sicurezza alla guida.

Il progetto Locauto on tour



L'iniziativa, che si svolgerà nei mesi di ottobre e novembre 2024, farà tappa in quattro città italiane: Lecce, Parma, Frosinone e Ancona. Locauto Group, azienda leader nel settore della mobilità con oltre 45 anni di esperienza nel noleggio di veicoli, ha strutturato questo tour per coinvolgere le comunità locali, le scuole e i professionisti del settore. "La sicurezza stradale viene spesso data per scontata, ma i dati raccontano un’altra realtà", ha dichiarato Raffaella Tavazza, CEO di Locauto Group. "Con questo progetto vogliamo sensibilizzare tutte le fasce d’età e creare un impatto positivo nelle comunità coinvolte".

I temi affrontati: alcol, distrazione e norme stradali



Ogni tappa del "Locauto on tour" sarà dedicata a un tema specifico legato alla sicurezza stradale. A Lecce, il 3 ottobre, il focus sarà sui pericoli legati al consumo di alcol e droghe durante la guida. Il 17 ottobre a Parma, l'attenzione sarà sulle regole per i neopatentati, mentre il 7 novembre a Frosinone si discuterà delle distrazioni al volante, una delle principali cause di incidenti. L'ultimo incontro si terrà ad Ancona il 21 novembre, con un approfondimento sulle procedure corrette da seguire in caso di incidenti stradali che coinvolgono animali, un tema spesso sottovalutato.

Indagine YouGov: le abitudini di guida degli italiani



In concomitanza con l'inizio del tour, Locauto ha presentato una ricerca condotta insieme a YouGov per analizzare le abitudini degli italiani alla guida. L'indagine ha rivelato alcuni dati allarmanti: il 31% degli intervistati ammette di consumare alcol prima di mettersi al volante, mentre il 52% dichiara di aver utilizzato il cellulare almeno una volta mentre guidava. Inoltre, il 74% degli italiani ritiene di dover ripassare le regole del codice della strada, dimostrando una diffusa mancanza di preparazione.

Un impegno per la sicurezza stradale



Il progetto "Locauto on tour" rappresenta un impegno concreto da parte di Locauto Group per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della sicurezza stradale. Grazie al coinvolgimento di esperti, forze dell’ordine e associazioni, ogni incontro offrirà un'opportunità unica per approfondire i rischi e le buone pratiche da seguire alla guida. Questa iniziativa si inserisce perfettamente nel contesto delle azioni necessarie per raggiungere gli obiettivi europei di riduzione degli incidenti stradali e salvare vite umane.

Le prossime tappe del tour



Dopo l’incontro inaugurale a Lecce, il "Locauto on tour" proseguirà a Parma, Frosinone e Ancona. Ogni tappa sarà gratuita e aperta a tutti, con particolare attenzione alle scuole locali, per diffondere l’importanza dell’educazione stradale tra i giovani e contribuire alla costruzione di una cultura della guida sicura