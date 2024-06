Ivan Segal nuovo Direttore Vendite Renault dal 1° Luglio

A partire dal 1° luglio 2024, Ivan Segal assumerà la Direzione Vendite e Operazioni Mondo della Marca Renault.

La sua missione sarà focalizzata sul miglioramento della redditività delle operazioni e sulla gestione della commercializzazione dei nuovi veicoli della Renaulution, sia in Europa che sui mercati internazionali.

Ivan Segal vanta una carriera di successo iniziata nel 1995 nel Gruppo PSA, dove ha ricoperto varie posizioni in Vendite, Marketing e Commercio Internazionale. Ha poi assunto responsabilità come Direttore di filiale per Citroën, guidando operazioni in Slovacchia, Polonia, Belgio, Brasile e America Latina.

Nel 2013, Ivan Segal ha diretto lo sviluppo vendite e rete di Volkswagen do Brasil. A marzo 2016, è entrato a far parte del Gruppo Renault come Direttore Generale del territorio Iberia. Il 1° aprile 2019, è stato nominato Direttore Commerciale Francia, ruolo in cui ha contribuito significativamente alla crescita delle vendite.

Nato nel 1971 a Reims, Ivan Segal si è laureato presso l’EDHEC di Lille nel 1995. La sua vasta esperienza e competenza nel settore automobilistico lo rendono la scelta ideale per guidare le vendite e le operazioni globali di Renault, promuovendo l'innovazione e la crescita del marchio a livello mondiale.

Con questa nomina, Renault rafforza il suo impegno nella strategia Renaulution, mirando a consolidare la propria posizione nei mercati internazionali e a migliorare ulteriormente la redditività delle sue operazioni.