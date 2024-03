Iveco annuncia la cessione di Magirus a Mutares

In una mossa strategica destinata a riorientare il suo focus aziendale, il Gruppo Iveco ha raggiunto un accordo definitivo per il trasferimento della proprietà di Magirus GmbH a Mutares SE & Co. KGaA,

una rinomata società di private equity specializzata in operazioni di turnaround. Magirus, conosciuta per la sua eccellenza nel settore dei veicoli e attrezzature antincendio, si appresta a intraprendere un nuovo capitolo della sua lunga storia.

Un passo verso l'autonomia

Questa transazione segna un punto di svolta per Magirus, che diverrà completamente indipendente da Iveco, guadagnando così la flessibilità e l'agilità necessarie per navigare il futuro del mercato antincendio con rinnovata energia. La cessione, prevista per essere finalizzata entro gennaio 2025, segue l'approvazione normativa e prevede un periodo transitorio ottimizzato per tutelare gli interessi di tutte le parti coinvolte.

Impatto economico e futuro di Magirus

Il Gruppo Iveco anticipa un impatto economico negativo una tantum di circa 115 milioni di euro nei risultati del primo trimestre del 2024, dovuto a questa transazione. Tuttavia, l'effetto sarà escluso dalle metriche finanziarie rettificate, sottolineando la natura eccezionale dell'operazione.

Sotto la guida di Mutares, Magirus è pronta a consolidare ulteriormente la sua posizione di leader nel mercato dei veicoli antincendio, continuando a fornire soluzioni innovative e affidabili ai vigili del fuoco in tutto il mondo. La tradizione di innovazione di Magirus, che risale al 1864, si combina ora con l'esperienza e le risorse di Mutares nel trasformare e valorizzare le aziende, promettendo un futuro luminoso e sostenibile per il marchio.

Un cambiamento strategico

Questa cessione rappresenta non solo un cambiamento significativo per Magirus e Iveco, ma anche un esempio del dinamismo del settore dei veicoli speciali, dove l'innovazione e l'adattabilità sono cruciali per il successo a lungo termine. Con questa mossa, Iveco conferma il suo impegno verso una strategia aziendale più focalizzata, mentre Magirus si avvia verso nuovi orizzonti di crescita e sviluppo nel settore della tecnologia antincendio e di controllo delle catastrofi.

La cessione di Magirus da parte del Gruppo Iveco a Mutares rappresenta una svolta significativa per entrambe le entità. Mentre Iveco continua a perfezionare la sua strategia aziendale, Magirus si prepara a un futuro di indipendenza e innovazione, sostenuto dalle competenze e dall'esperienza di Mutares nel rivitalizzare e potenziare le imprese. Questo accordo apre nuove prospettive per Magirus, i suoi dipendenti, i clienti e i partner, consolidando il suo ruolo di leader nel fornire soluzioni di sicurezza vitale e tecnologia antincendio a livello globale.