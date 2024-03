JCDecaux si unisce a Software République per una mobilità urbana innovativa

JCDecaux, leader mondiale della comunicazione esterna, annuncia la sua adesione a Software République,

una federazione di aziende tecnologiche europee, fondata nel 2021 con l'obiettivo di sviluppare soluzioni innovative per una mobilità urbana avanzata.

Luca de Meo, CEO del Gruppo Renault, sottolinea l'importanza della collaborazione tra grandi aziende tecnologiche europee in un periodo di grandi sfide come la transizione energetica e la rivoluzione digitale. Questa unione, afferma de Meo, rappresenta un passo significativo verso l'innovazione e il progresso nel settore della mobilità urbana.

Jean-Charles Decaux, Co-CEO di JCDecaux, manifesta entusiasmo per l'ingresso di JCDecaux in Software République, sottolineando l'impegno dell'azienda nell'offrire soluzioni innovative per città e cittadini, nonché per i partner dei trasporti e i viaggiatori. Decaux esprime fiducia nel potenziale dell'intelligenza collettiva e della condivisione delle conoscenze per realizzare grandi progetti nel campo della mobilità urbana.

L'unione tra JCDecaux e Software République promette di rivoluzionare il futuro della mobilità urbana. Con l'esperienza unica di JCDecaux nella comunicazione esterna e nell'analisi della mobilità, unita alla collaborazione tra le aziende tecnologiche europee all'interno di Software République, si aprono nuove opportunità per lo sviluppo di soluzioni innovative e sostenibili per le città e i loro abitanti.

L'adesione di JCDecaux a Software République rappresenta un passo significativo verso una mobilità urbana più innovativa, sicura e sostenibile. Con la collaborazione tra aziende tecnologiche leader e la condivisione di conoscenze e competenze, si aprono nuove prospettive per il futuro delle città e dei loro abitanti.