Jean-Michel Jarre e Renault: il futuro del sound design per i veicoli elettrici

Renault sta ridefinendo il concetto di esperienza sonora a bordo dei suoi veicoli elettrici e ibridi grazie alla collaborazione con Jean-Michel Jarre, leggenda della musica elettronica e innovatore nel campo del sound design.

Il marchio francese, da sempre attento alla tecnologia umanizzata, ha coinvolto l’artista per sviluppare una nuova firma sonora per i suoi modelli, unendo sicurezza, comfort e identità acustica.

Il documentario “Dietro le quinte del sound design” svela il processo creativo dietro questa innovazione, mostrando il lavoro svolto insieme all’Ircam (Institut de recherche et coordination acoustique musique di Parigi) e ai team Renault per dare una nuova voce ai veicoli del futuro.

Il suono delle auto elettriche: una nuova sfida per Renault

Con l’avvento della mobilità elettrica, l’assenza del rumore del motore ha aperto un nuovo campo di ricerca per il sound design automobilistico. Renault ha introdotto già nel 2010 il VSP (Vehicle Sound for Pedestrians), un suono esterno che avvisa i pedoni della presenza dell’auto in movimento. Questa soluzione è diventata un elemento distintivo della mobilità elettrica, portando alla creazione di una nuova identità sonora per ogni modello.

L’obiettivo di Renault non è solo la sicurezza, ma anche il miglioramento dell’ecologia acustica urbana, riducendo il rumore del traffico senza compromettere la percezione dei veicoli in movimento. Il risultato è un ambiente sonoro più armonioso e gradevole, sia all’esterno che all’interno dell’auto.

Un’esperienza sonora immersiva e personalizzata

La collaborazione con Jean-Michel Jarre non si è limitata al VSP. Renault ha voluto trasformare l’esperienza audio a bordo, creando una firma sonora unica per la sequenza di benvenuto quando si entra nel veicolo. Questa innovazione non riguarda solo la tecnologia, ma mira a rendere il rapporto tra conducente e auto più caldo e umano.

L’esperienza a bordo si arricchisce anche con un sistema multimediale avanzato, che include una modalità podcast dedicata e ambienti musicali che trasformano l’auto in un vero e proprio spazio immersivo. Renault punta così a far sentire i passeggeri come nel salotto di casa, enfatizzando il comfort e il benessere a bordo.

Sound design e identità di marca: Renault guarda al futuro

La collaborazione con Jean-Michel Jarre segna un passo importante per Renault nel campo dell’innovazione sonora. Il sound design diventa un elemento chiave per differenziare i modelli elettrici e ibridi, creando una connessione emotiva tra il conducente e il veicolo.

Il nuovo Scenic E-Tech Electric sarà tra i primi modelli a integrare questa rivoluzione sonora, dimostrando come Renault stia sfruttando il sound design per rafforzare la propria identità nel panorama della mobilità sostenibile.

Questa visione proietta Renault in un futuro in cui tecnologia, musica e design si fondono per offrire un’esperienza di guida unica, in perfetto equilibrio tra innovazione e umanizzazione della mobilità.

