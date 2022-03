Jeep 4Xe è protagonista della nuova campagna “Do not disturb” firmata Leo Burn

Il marchio Jeep ® presenta “Do not disturb”, lo spot dedicato alla gamma Jeep 4xe.

Lo spot firmato da Leo Burnett è on air nei formati da 30 e 15 secondi sui canali TV, digital e social sino al 19 marzo, in Italia e in Gran Bretagna.

Il nuovo spot Jeep, in coerenza con lo spirito del marchio, lancia un messaggio chiaro attraverso un linguaggio out of the box capace di evocare una libertà espressiva sempre più rara nel mondo della comunicazione. Del resto, anche la capability off road del brand e la sua capacità di andare ovunque e fare qualsiasi cosa non hanno eguali. Il filmato mostra come, grazie alla tecnologia 4xe, la nuova gamma Jeep ® assicuri una guida più silenziosa in modalità elettrica, perfetta per le avventure più selvagge. E convince gli scettici attraverso i veri protagonisti della natura: animali in libertà nel loro habitat.

In modalità full electric, infatti, i SUV Jeep 4xe Plug-In Hybrid riescono a esplorare nuovi terreni in silenzio e a zero emissioni, rispettando l’intimità degli animali e consentendo di apprezzare la natura senza filtri e in totale spontaneità.

Oggi il 4xe è il nuovo 4x4 del marchio Jeep: un brand nel brand che identifica l’evoluzione del concetto stesso di capability aggiungendo sostenibilità, efficienza e ancora più sicurezza e divertimento di guida. La tecnologia ibrida plug-in 4xe equipaggia sia i SUV made in Italy Compass e Renegade, che hanno dato il via al percorso del brand verso la mobilità sostenibile con “emissioni zero” quando si guida in modalità elettrica insieme alla sicurezza all-terrain della trazione eAWD, sia l’icona Wrangler 4xe, l’esemplare Wrangler più potente, efficiente, sostenibile e tecnicamente avanzato mai introdotto in Europa. E presto arriverà in Italia la quinta generazione di Grand Cherokee, il SUV più premiato di sempre: l’ammiraglia Jeep verrà proposta per la prima volta esclusivamente in versione 4xe Plug-In Hybrid.

4xe è anche al centro delle performance commerciali del marchio grazie agli Italiani che a febbraio hanno continuato a premiare la tecnologia Plug-In Hybrid di Jeep ® . Il marchio, già leader nel full year 2021, ha replicato la quota record ottenuta a gennaio: 19% nel mercato “alla spina”, ossia quello che comprende Battery Electric Vehicle e Plug-In Hybrid. Limitatamente al comparto PHEV, Renegade, Compass e Wrangler equipaggiati con la tecnologia 4xe hanno toccato la quota del 30%: circa una vettura Plug-In Hybrid su tre venduta in Italia è un SUV Jeep. Non a caso, Jeep Compass è il modello più venduto tra i LEV di ogni marchio e segmento, a febbraio e nel progressivo annuo, mentre Jeep Renegade è primo nel segmento B-SUV tra tutti i modelli Battery Electric Vehicle e Plug-In Hybrid, e secondo in assoluto dietro Compass. L’icona Wrangler, infine, ha chiuso il mese di febbraio al secondo posto nel suo segmento.

Parallelamente al successo dei modelli 4xe, prosegue la strategia del marchio verso lo sviluppo di una mobilità sempre più sostenibile con il lancio delle nuove versioni ibride e-Hybrid di Jeep Compass e Renegade che si aggiungono all’offerta 4xe Plug-In Hybrid. Con l’introduzione dei nuovi modelli e-Hybrid, infatti, il marchio Jeep offre ai clienti un’ulteriore possibilità di avvicinarsi alla gamma elettrificata e compie un altro passo nel processo di elettrificazione, confermando il proprio impegno verso un futuro orientato alla mobilità sostenibile e al rafforzamento della visione “Zero emissioni, 100% libertà”.