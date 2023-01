Jeep: a gamma di SUV 4xe è la più venduta in Italia nel mercato LEV

Il 2022 appena terminato ha ribadito il successo di Jeep® e, nello specifico, della sua tecnologia 4xe:

il brand ha infatti nuovamente conquistato, come già nel 2021, la leadership del mercato italiano “alla spina”, ossia quello che comprende Battery Electric Vehicle e Plug-In Hybrid, con una quota del 16,3% tra tutti i modelli LEV, in crescita di 5 punti percentuali rispetto allo scorso anno.

Nel 2022, la quota di Jeep nel comparto LEV è stata stabilmente sopra il 15%, con picchi superiori al 20%: ciò significa che, con grande continuità, un SUV Jeep 4xe è la scelta di un automobilista italiano su cinque nel mercato a basse emissioni. Questo successo porta la firma dei SUV “made in Italy” Compass 4xe e Renegade 4xe, le vetture ricaricabili più vendute in Italia nei rispettivi segmenti, oltre che di Wrangler, l’icona del marchio, cui presto si affiancherà Grand Cherokee 4xe, la quinta generazione del SUV più premiato di sempre per la prima volta in versione Plug-In Hybrid.

Jeep Compass, in particolar modo, è la numero uno del mercato autovetture LEV e nel segmento C-SUV primeggia con una quota del 23%. Renegade è seconda e domina nel segmento B-SUV con una quota del 52%.

La leadership di oggi, gli obiettivi di domani

In coerenza con la mission “Zero Emission Freedom”, il brand Jeep sta già esplorando nuove strade per anticipare i desideri dei consumatori e la mobilità del futuro, e ha recentemente annunciato un piano completo per la nuova generazione di veicoli completamente elettrici nell’ambito di una trasformazione sostenibile con cui intende diventare il principale marchio mondiale di SUV elettrificati.

Il primo SUV Jeep 100% elettrico, Avenger, ha esordito a ottobre al Salone di Parigi, è già disponibile nella serie speciale “1st Edition” e si può acquistare a questo link.

Il programma prevede l’introduzione di quattro SUV completamente elettrici in Nord America e in Europa entro la fine del 2025, in modo che entro il 2030 le vendite del marchio Jeep negli Stati Uniti saranno rappresentate per il 50% da veicoli interamente elettrici, mentre a quella data le vendite europee saranno costituite al 100% da vetture full-electric. Il piano supporta pienamente gli obiettivi di azzeramento delle emissioni nette di anidride carbonica fissati da Stellantis nel suo Dare Forward 2030, piano strategico a lungo termine.