Jeep al 58° Safari: svela 4 concept rivoluzionari

Jeep ha colpito ancora una volta il mondo dell'automotive con la presentazione di quattro nuovi e straordinari concept al 58° Easter Jeep Safari, in svolgimento a Moab, nello Utah, fino al 31 marzo 2024.

Questo evento iconico, che ogni anno attira oltre 20.000 appassionati, ha offerto il palcoscenico ideale per mostrare le ultime innovazioni del brand in termini di performance, elettrificazione e design off-road.

Bill Peffer, Senior Vice President e Responsabile di Jeep per il Nord America, ha espresso il proprio entusiasmo per l'occasione: “L'Easter Jeep Safari è il luogo perfetto per presentare i nuovi concept Jeep. Quest'anno, abbiamo dimostrato come la Wrangler più performante di sempre possa rivolgersi a una vasta gamma di clienti, dall'elettrificazione 4xe alla potenza ineguagliabile del motore 392.”

Tra i modelli presentati, il concept Jeep Wrangler Low Down paga tributo al predecessore Lower 40 del 2009, sfoggiando il potente motore 392 V-8. Il concept Jeep Wrangler 4xe Willys Dispatcher, invece, fonde il design postbellico con l'avanzata tecnologia ibrida plug-in 4xe. I concept JPP, High Top e Vacationeer, basati rispettivamente sulla Jeep Gladiator e sulla Jeep Grand Wagoneer, mostrano il meglio delle prestazioni off-road con i loro motori a sei cilindri.

Mike Koval, Vicepresidente senior per il Nord America di Mopar Service, Parts and Customer Care, ha condiviso l'eccitazione per il ritorno a Moab: “Non vediamo l'ora di presentare questi nuovi concept dotati dei nostri più recenti componenti e accessori, personalizzati e testati in fabbrica, pronti ad affrontare alcuni dei tracciati più difficili al mondo.”

Ogni concept rispecchia un unico approccio alla guida off-road, dall'omaggio storico del Wrangler Low Down alla fusione di classico e moderno del Willys Dispatcher, passando per le prestazioni estreme del Gladiator High Top e la raffinatezza del Vacationeer. Questi veicoli non solo riaffermano la posizione dominante di Jeep nel segmento off-road ma dimostrano anche il continuo impegno del marchio nell'innovazione e nella sostenibilità.

Il Jeep Easter Safari 2024 segna un momento significativo per il brand, che continua a spingere i confini della tecnologia automobilistica offrendo allo stesso tempo omaggi al suo ricco patrimonio. Con questi quattro concept, Jeep non solo guarda al futuro dell'avventura off-road ma rende anche omaggio alle proprie radici, consolidando il suo status di icona indiscussa nel mondo dei veicoli 4x4.