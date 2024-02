Jeep Avenger 4xe: l'innovazione ibrida che riscrive le regole del fuoristrada

Jeep, marchio sinonimo di avventura e innovazione, ha recentemente svelato l'ultima novità nella sua gamma sempre più elettrificata: la Jeep Avenger 4xe.

Con questa nuova versione, Jeep non solo riafferma il proprio impegno verso la sostenibilità ambientale ma sposta anche più in alto l'asticella delle prestazioni off-road, grazie alla sua avanzata tecnologia ibrida 4xe.

Eric Laforge, Head di Jeep Brand per l’Europa, ha enfatizzato l'importanza di questo lancio per il marchio, descrivendo la nuova Avenger 4xe come un vero e proprio punto di svolta. "Unisce la compattezza e la versatilità dell'Avenger con prestazioni da vera trazione integrale, offrendo un'esperienza di guida dinamica e ineguagliabile," ha dichiarato Laforge.

Il cuore della nuova Jeep Avenger 4xe è la sua innovativa tecnologia ibrida 4xe. Questo sistema rivoluzionario non si limita a ridurre le emissioni, ma garantisce anche un'esperienza di guida entusiasmante su ogni tipo di terreno. La Jeep Avenger 4xe è dotata di un motore termico da 136 CV (100 Kw) affiancato da due motori elettrici da 21 kW ciascuno, che alimentano entrambi gli assi e generano una coppia massima di 1.900 Nm alle ruote posteriori. Questa configurazione assicura prestazioni off-road senza precedenti, mantenendo al contempo un occhio di riguardo per l'ambiente.

Il sistema Mild Hybrid a 48V, integrato nella nuova Avenger, consente la guida in modalità 100% elettrica a basse velocità, combinando un cambio automatico a doppia frizione e-DCS6 a 6 rapporti con un motore elettrico. Ciò rappresenta un ulteriore passo verso la completa elettrificazione, senza compromettere la leggendaria capacità off-road che da sempre contraddistingue i veicoli Jeep.

La Jeep Avenger 4xe rappresenta non solo un'evoluzione tecnologica ma anche un segnale della volontà di Jeep di offrire una gamma diversificata, adatta a soddisfare le esigenze di ogni cliente. Con un'ampia scelta di powertrain, due tipi di cambio e due configurazioni di trazione, la nuova Avenger si propone come un modello versatile e personalizzabile, in linea con i valori storici del brand.

Jeep continua a perseguire l'obiettivo di offrire un'esperienza di guida 4x4 sostenibile, rendendo l'elettrificazione accessibile e inclusiva per i clienti europei. La nuova Jeep Avenger 4xe è la testimonianza dell'impegno del marchio in questa direzione, promettendo di tracciare nuovi confini nel mondo delle performance off-road e della sostenibilità. Con l'apertura degli ordini prevista per la fine del 2024, la Jeep Avenger 4xe si appresta a diventare un punto di riferimento per gli appassionati di avventure urbane e di fuoristrada, segnando un nuovo capitolo entusiasmante nella storia di Jeep.