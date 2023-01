Jeep Avenger, da oggi ordinabile l'intera gamma nelle concessionarie italiane

Sulla scia del successo dell'esclusiva “1st Edition”, la versione di lancio completamente equipaggiata che ha ricevuto oltre 10.000 prenotazioni online,

da oggi, mercoledì 11 gennaio, è possibile ordinare l’intera gamma Jeep ® Avenger, il primo SUV full-electric a marchio Jeep. Le prime consegne sono previste per il secondo trimestre 2023.

Questo SUV è uno dei sette veicoli nella rosa dei candidati al prestigioso premio “Car of the Year 2023”, che sarà assegnato il 13 gennaio in occasione del Motor Show di Bruxelles. Per la prima volta un SUV Jeep è tra i finalisti di questo concorso che premia le migliori auto europee.

La nuova Jeep Avenger è disponibile in quattro allestimenti: Avenger (solo Full Electric), Longitude, Altitude e Summit, tutti ricchi di funzioni e facilmente configurabili grazie a una strategia di allestimento semplice e intuitiva. L’allestimento base offre eccellenti prestazioni, innovativa tecnologia e connettività intuitiva, con un’autonomia elettrica – nel caso della versione full electric – sino a 400 km nel ciclo WLTP e oltre 550 km in città*. La modalità di ricarica semplice e veloce** garantisce 30 km di autonomia in soli tre minuti di ricarica.

Con l’espansione della gamma e il successo della prima fase di prenotazione, Jeep si concentra ora sul raggiungimento di nuovi obiettivi, sapendo di poter contare sui punti di forza di Avenger, quali l’estesa e rassicurante autonomia elettrica e la modalità di ricarica rapida che rendono questo SUV perfetto per andare ovunque si desideri, in città o all'aperto, garantendo sempre un’esperienza di guida sicura, divertente, confortevole e dinamica. Inoltre, in esclusiva per l’Italia e la Spagna, la versione elettrica è affiancata da un modello a benzina altrettanto vivace ed efficiente in termini di consumi ed emissioni.

100% Jeep ® , 100% elettrica

Jeep Avenger è il primo SUV a zero emissioni e il nuovo punto di ingresso nella gamma Jeep. Divertente ed emozionante da guidare, questo nuovo SUV si rivolge a persone attive che cercano un veicolo dalle dimensioni compatte e dalle caratteristiche tecnologiche all’avanguardia. Il modello è stato progettato per soddisfare le esigenze dei clienti europei, grazie ai seguenti elementi:

Design funzionale: progettato per garantire una protezione a 360° e la massima libertà di movimento. Per ridurre i danni causati dagli impatti a bassa velocità, la Avenger è dotata di fari protetti, piastre sottoscocca anteriori e posteriori e rivestimenti in plastica che circondano la carrozzeria e rialzano le aree in cui è più probabile che si verifichino danni. In particolare, le nuove piastre sottoscocca sui paraurti anteriori e posteriori sono stampate in un materiale polimerico colorato in massa: in questo modo, in caso di graffi, non perderanno vernice e il danno sarà invisibile. L’Avenger è stata appositamente progettata per essere il compagno di viaggio ideale nella guida urbana e off-road.

Dimensioni compatte: pur mantenendo tutte le qualità e le caratteristiche tipiche di un SUV Jeep e ospitando comodamente cinque persone, con i suoi 4,08 metri Avenger è la Jeep più compatta di sempre.

Interni spaziosi e versatili, con tanto spazio per gli oggetti di tutti i giorni. Offre 34 litri di spazio interno, l’equivalente di un bagaglio a mano. Anche il bagagliaio è spazioso ed estremamente versatile, con 380 litri di volume nella versione a benzina e 355 litri in quella elettrica, e una larghezza del portellone posteriore aumentata a oltre un metro.

Propulsione sostenibile e ricarica rapida: grazie a un’autonomia elettrica fino a 400 km nel ciclo WLTP e a oltre 550 km in città* e a una modalità di ricarica semplice e veloce**, questo è il veicolo perfetto per il cliente che vive la contemporaneità, alla ricerca di un’esperienza di guida senza stress. Utilizzando un cavo Mode 4 da 100 kW in corrente continua collegato a una stazione di ricarica pubblica veloce, tre minuti di ricarica - il tempo di un caffè - sono sufficienti a garantire 30 km di autonomia, esattamente la distanza media giornaliera percorsa dai clienti europei.

Tecnologie avanzate: una serie completa di funzioni ADAS che, nella versione elettrica, garantiscono un’autonomia di guida di livello 2 e un’esperienza di bordo completamente digitale e connessa, grazie a un display digitale con 20,5” di superficie totale, costituito dalla radio Uconnect da 10,25” e dal cluster digitale da 10,25”.

Totalmente connessa: grazie ai servizi Uconnect™ e all’applicazione mobile Jeep ® , il cliente è in grado di restare in contatto con la sua Avenger ovunque e in qualsiasi momento. La programmazione della ricarica e della climatizzazione è estremamente semplice e veloce grazie alla funzione E-Control dell’applicazione: è possibile scegliere l’ora preferita per la ricarica e gestire le condizioni del veicolo. Inoltre, è possibile controllare il livello residuo della batteria, trovare la stazione di ricarica pubblica più vicina verificandone la disponibilità, tenere sotto controllo lo storico delle ricariche e molto altro ancora.

Motorizzazione benzina efficiente e performante: Jeep Avenger In Italia è disponibile anche con un efficiente motore 1.2 turbobenzina da 100 cavalli e 205 Nm, che garantisce uno scatto da 0 a 100 km/h in 10,6 secondi e un livello di emissioni di CO 2 inferiore ai 130 g/km.

Pura espressione di “concentrated Freedom”, la Avenger offre le prestazioni tipiche di Jeep in un formato compatto, per garantire la massima tranquillità in tutte le condizioni atmosferiche. Agile, reattiva e piacevole da guidare, Jeep Avenger è particolarmente dinamica grazie alla coppia istantanea e, nella versione a benzina, si contraddistingue per la silenziosità e i consumi contenuti di carburante. La nuova Avenger è la prima vettura Jeep a trazione anteriore dotata di serie delle funzioni Selec-Terrain® e Hill Descent Control che, insieme all’altezza da terra di 200 mm, all’angolo di attacco di 20° e all'angolo di uscita di 32°, la rendono un veicolo conpotenzialità off-road inaspettate per questo segmento. Inoltre, l’altezza da terra e gli angoli tecnici offrono un’esperienza di guida sicura in città e garantiscono la massima protezione in tutte le condizioni atmosferiche e su tutti i fondi stradali.

Una gamma semplice e immediata da ordinare

La Jeep Avenger, che inaugura in Europa il portfolio di nuovi veicoli elettrici a batteria del brand, combina prestazioni, stile, funzionalità e tecnologia per soddisfare le esigenze del cliente moderno. Per garantire un’esperienza semplice e intuitiva, l’intera gamma è stata progettata per ridurre la complessità della scelta da parte del cliente: sono infatti disponibili quattro allestimenti, 7 colori per la carrozzeria e fino a un massimo di 5 pacchetti per personalizzare Jeep Avenger in base alle proprie esigenze specifiche.

Gli allestimenti disponibili perfettamente equipaggiati a partire dall’allestimento “entry level”, sono i seguenti:

Avenger (disponibile nella motorizzazione Full Electric) - Jeep Avenger nella sua forma più autentica. Questo modello include cerchi neri da 16” e fari full-LED. Dotato delle più recenti tecnologie in termini di sicurezza e di prestazioni, offre inoltre di serie le funzioni Cruise Control e Lane Keep Assist, una radio da 10,25” e un cluster digitale completo da 7”. Inoltre, la versione elettrica prevede il climatizzatore automatico, i sistemi Hill Descent Control e Selec-Terrain e i servizi connessi.

(disponibile nella motorizzazione Full Electric) - Jeep Avenger nella sua forma più autentica. Questo modello include cerchi neri da 16” e fari full-LED. Dotato delle più recenti tecnologie in termini di sicurezza e di prestazioni, offre inoltre di serie le funzioni Cruise Control e Lane Keep Assist, una radio da 10,25” e un cluster digitale completo da 7”. Inoltre, la versione elettrica prevede il climatizzatore automatico, i sistemi Hill Descent Control e Selec-Terrain e i servizi connessi. Longitude - Offre ulteriori elementi di stile come cerchi in lega da 16”, maniglie delle porte in tinta e piastre sottoscocca grigie. I sistemi Hill Descent Control e il Selec-Terrain ® , che garantiscono le prestazioni tipiche del marchio Jeep, e i servizi connessi sono offerti di serie per garantire un’esperienza di guida moderna e sempre connessa. La versione elettrica della Longitude è inoltre dotata di sensori di parcheggio posteriori.

- Offre ulteriori elementi di stile come cerchi in lega da 16”, maniglie delle porte in tinta e piastre sottoscocca grigie. I sistemi Hill Descent Control e il Selec-Terrain , che garantiscono le prestazioni tipiche del marchio Jeep, e i servizi connessi sono offerti di serie per garantire un’esperienza di guida moderna e sempre connessa. La versione elettrica della Longitude è inoltre dotata di sensori di parcheggio posteriori. Altitude - Un allestimento che combina livelli superiori di eleganza e comfort e offre cerchi in lega da 17”, piastre sottoscocca argentate e sedili premium in tessuto e vinile, che si abbinano perfettamente alla fascia argentata della plancia e agli accenti argentati degli interni. I sensori di parcheggio posteriori, la plancia portastrumenti digitale da 10,25” e il portellone posteriore elettrico sono offerti di serie. La versione EV è inoltre dotata di portellone posteriore elettrico “handsfree” e la funzione Passive Entry.

- Un allestimento che combina livelli superiori di eleganza e comfort e offre cerchi in lega da 17”, piastre sottoscocca argentate e sedili premium in tessuto e vinile, che si abbinano perfettamente alla fascia argentata della plancia e agli accenti argentati degli interni. I sensori di parcheggio posteriori, la plancia portastrumenti digitale da 10,25” e il portellone posteriore elettrico sono offerti di serie. La versione EV è inoltre dotata di portellone posteriore elettrico “handsfree” e la funzione Passive Entry. Summit - Il top della gamma Jeep Avenger include cerchi in lega da 18”, fari e luci posteriori Full-LED, portellone posteriore elettrico “handsfree” e la funzione Passive Entry. Inoltre, l’abitacolo offre uno stile e un comfort ineguagliabili grazie alla luce ambiente multicolore, alla fascia gialla del cruscotto e al caricatore wireless. L’allestimento Summit offre tecnologie all'avanguardia con guida autonoma di livello 2, sensori di parcheggio a 360° e telecamera posteriore con vista dall’alto simile a quella di un drone.

La Jeep Avenger è disponibile in sette colori ispirati al mondo Jeep dell’avventura, della libertà e della natura: tre colori pastello (Snow, Volcano e Ruby) e quattro colori metallizzati (Sun, Lake, Granite e Stone), oltre a una livrea bicolore con tetto Volcano per gli allestimenti superiori.

Infine, per gli allestimenti Longitude, Altitude e Summit sono disponibili fino a cinque diversi pack che consentono di personalizzare ulteriormente la nuova Avenger con accessori esclusivi. Un’offerta semplice e modulare, che prevede 4 livelli di personalizzazione: Infotainment & Functionality, Driver assistance, Style e Comfort.

Per essere facilmente identificabile dal cliente, ogni pacchetto ha caratteristiche specifiche e uniche, in linea con la strategia di allestimento intuitiva e “consumer-centric” di tutta la gamma.

Sugli allestimenti Longitude e Altitude, il pacchetto Tech & Style include, tra l’altro, la telecamera posteriore per la retromarcia, il Cruise Control adattivo, lo specchietto retrovisore auto oscurante e abbaglianti automatici, vetri privacy e fendinebbia a LED, mentre il pacchetto Infotainment & Convenience offre il caricatore wireless per smartphone, la porta USB di tipo C per la seconda fila, tappetini Mopar per il vano portaoggetti, la copertura del tunnel centrale e la funzione Traffic Sign Information. Infine, il Winter Pack include parabrezza riscaldato, sedili riscaldati e tappetini in moquette anteriori e posteriori.

Sull’allestimento Summit, il pacchetto ADAS offre guida autonoma di livello 2, sensori di parcheggio a 360°, funzione Blind Spot Monitoring e specchietto retrovisore auto oscurante. Il pacchetto LED & Style offre proiettori anteriori a LED, luci posteriori a LED, luci di benvenuto/uscita animate e illuminazione ambientale. Il pacchetto Infotainment & Convenience include, oltre agli altri, una telecamera posteriore.

La nuova Jeep Avenger è disponibile in rate mensili da da 249 Euro per la versione Full Electric e 199 Euro per la motorizzazione 1.2 benzina, in entrambi i casi comprensivi degli incentivi statali. Le prime consegne sono previste per il secondo trimestre 2023.