Jeep: Bob Broderdorf è il nuovo CEO globale del marchio

Cambio ai vertici di Jeep. Il marchio ha annunciato oggi la nomina di Bob Broderdorf a nuovo Chief Executive Officer (CEO) globale.

Una promozione che segna un nuovo capitolo per il brand iconico, in un momento cruciale di trasformazione del settore automobilistico.

Broderdorf prende il posto di Antonio Filosa, che continuerà a ricoprire il ruolo di Chief Operating Officer (COO) di Stellantis per le regioni americane, supervisionando Chrysler, Dodge, Jeep e Ram. Un passaggio di testimone che arriva dopo un periodo di crescita significativa per Jeep sotto la guida di Filosa.

Un leader con esperienza e risultati concreti

Bob Broderdorf non è nuovo al mondo Jeep. In precedenza, ha ricoperto il ruolo di Senior Vice President e Head of Jeep Brand per il Nord America, dimostrando una capacità di gestione orientata ai risultati. Solo da novembre 2024, ha incrementato la quota di mercato del marchio Jeep del 16% negli Stati Uniti e ridotto lo stock del 30%, due indicatori chiave della sua strategia vincente.

Con oltre 25 anni di esperienza nel settore automotive, Broderdorf ha già guidato brand di peso come Ram e Dodge, specializzandosi in crescita strategica, marketing innovativo e rapporti solidi con la rete di concessionari.

“Siamo entusiasti di affidare a Bob la guida del marchio Jeep in questa fase cruciale di trasformazione”, ha dichiarato Antonio Filosa. “Conosco il suo valore e so che saprà portare avanti l'eredità del marchio con determinazione e visione strategica”.

Una nuova visione per Jeep: investimenti e team dirigenziale rinnovato

Nel suo nuovo ruolo, Broderdorf guiderà un team dirigenziale riorganizzato, che fonde le operazioni del Nord America e del mercato globale in un’unica struttura. Tra le nuove nomine, spicca quella di Mike Koval, che assume il ruolo di Vicepresidente senior e responsabile delle operazioni di vendita di Jeep.

Koval, in precedenza CEO di Ram e recentemente responsabile di Mopar per il Nord America, ha una lunga esperienza nella gestione delle vendite e nella crescita della quota di mercato. Un tassello importante per la strategia globale che Jeep vuole implementare nei prossimi anni.

Più investimenti, più SUV: il piano per il 2025

Per Broderdorf, il futuro di Jeep passa attraverso un mix di investimenti, innovazione e rafforzamento della rete commerciale. “Guidare un marchio con una storia così ricca è sia un privilegio che una responsabilità”, ha dichiarato il neo-CEO.

Il piano strategico prevede oltre tre miliardi di dollari di investimenti, con l'obiettivo di ricostruire la fiducia dei concessionari e lanciare nuovi modelli SUV capaci di rispondere alle esigenze dei clienti.

L’attenzione sarà focalizzata su una gamma sempre più competitiva e globale, con un'offerta che possa consolidare la leadership di Jeep nel mercato dei SUV, senza perdere il DNA che ha reso il brand un’icona.

Con una visione chiara e una squadra rinnovata, Bob Broderdorf è pronto a portare Jeep verso una nuova fase di crescita e consolidamento. Il 2025 si preannuncia come un anno chiave per il marchio, tra nuovi modelli, strategie commerciali mirate e una forte spinta all’innovazione.