Jeep e Donna Moderna insieme per la serie "Svolte" con Paola Maugeri

Jeep supporta il progetto “Libere e uguali. Per una nuova idea di parità” realizzato da Donna Moderna, il brand punto di riferimento delle donne da più di trentacinque anni,

con la collaborazione scientifica dell’Università Statale di Milano e la consulenza di D.i.Re-Donne in rete contro la violenza, presentato lo scorso 8 marzo nell’Aula Magna dell’Ateneo milanese. Un progetto lungo un anno, volto a smantellare stereotipi e pregiudizi che rallentano l’affermazione di una società realmente equa e inclusiva, creando terreno fertile per una cultura poco rispettosa del mondo femminile.

Nell’ambito di questo progetto, Donna Moderna, in collaborazione con Jeep, il brand che da oltre ottant’anni fa della libertà un proprio caposaldo, lancia la nuova serie “Svolte – Storie di donne che hanno preso in mano la loro vita”, che raccoglie testimonianze forti di libertà e di scelte importanti delle protagoniste intervistate.

“La nostra vita è un viaggio che può prendere direzioni inaspettate. Lasciandoci talvolta confuse e disorientate” racconta Paola Maugeri, 56 anni, nota conduttrice radiofonica e life coach, scelta da Donna Moderna e da Jeep alla conduzione delle interviste perché simbolo di cambiamenti coraggiosi che l’hanno portata diversi anni fa a “ritrovarsi”, lasciando Milano e trasferendosi in Svezia, con suo figlio.

Le video interviste sono state girate a bordo di Jeep Avenger e raccolte in tre reel pubblicati in collaborazione con Jeep sui canali Instagram dei due brand. Le storie si possono ascoltare anche in versione podcast su donnamoderna.com e sulle principali piattaforme audio.

La prima storia è quella di Virginia, 43 anni, che ha lasciato un lavoro nella moda per seguire una nuova strada. Questa decisione repentina e inaspettata l'ha portata a un cambiamento radicale nella sua vita. La seconda storia è quella di Vasiliki, 43 anni, che ha affrontato molte sfide, sia nella carriera che nella vita personale come donna, mamma e compagna. La terza e ultima storia è quella di Rossella, 67 anni, che, una volta andata in pensione, ha avuto il coraggio di intraprendere una nuova e bellissima avventura.

Il progetto in collaborazione con Jeep continuerà a settembre con un appuntamento sul magazine Donna Moderna e sul sito donnamoderna.com, accompagnato da una serie di tavole rotonde per approfondire i temi trattati nelle storie di "Svolte".

Daniela Grasso, Direttrice Marketing di Mediaset, ha dichiarato: "Siamo molto contente di come si è sviluppato in questi mesi il progetto #Liberedì, sempre più ricco di contenuti interessanti sviluppati anche grazie alla collaborazione di brand e aziende che ne condividono il valore sociale e la visione. Tra questi Jeep, un brand da sempre simbolo di libertà, che con questa iniziativa si è fatto promotore insieme a Donna Moderna di un messaggio di indipendenza e coraggio al femminile."

Novella Varzi, Country Manager Jeep® Italia, ha aggiunto: "Siamo orgogliosi di supportare il progetto “Libere e uguali. Per una nuova idea di parità” insieme a Donna Moderna. Jeep è da sempre sinonimo di libertà e avventura, valori che si riflettono anche nel nostro impegno per l'inclusività e la parità di genere. Crediamo fermamente che ogni donna debba avere la possibilità di prendere in mano la propria vita e percorrere nuove strade con coraggio e determinazione. Attraverso la serie “Svolte – Storie di donne che hanno preso in mano la loro vita”, vogliamo celebrare storie di cambiamento e resilienza che ispirano e dimostrano la forza delle donne. Questo progetto non è solo un tributo alla loro audacia, ma anche un passo concreto verso una società più equa e rispettosa, dove la parità non è solo un ideale, ma una realtà tangibile."

La serie "Svolte" si inserisce in un contesto più ampio di iniziative volte a promuovere l'empowerment femminile e la parità di genere. Il progetto "Libere e uguali" di Donna Moderna e Jeep si pone l'obiettivo di sensibilizzare il pubblico e smantellare gli stereotipi di genere attraverso storie di donne che hanno scelto di cambiare la propria vita, affrontando sfide personali e professionali con determinazione e coraggio.

Paola Maugeri, con la sua esperienza di vita e il suo percorso di cambiamento, rappresenta il volto ideale per condurre queste interviste, offrendo una prospettiva autentica e ispiratrice. Le storie raccontate in "Svolte" mostrano come le donne possano trovare la forza di cambiare direzione, superando ostacoli e pregiudizi per costruire una vita in linea con i propri valori e desideri.

Jeep, con il suo storico impegno per la libertà e l'avventura, trova in questa collaborazione con Donna Moderna una naturale estensione dei propri valori. Il supporto al progetto "Libere e uguali" e la partecipazione alla serie "Svolte" riflettono l'impegno del brand verso una società più inclusiva e rispettosa, dove le donne possano esprimere appieno il proprio potenziale.

La prima storia di "Svolte" presenta Virginia, una donna che ha deciso di lasciare il mondo della moda per seguire una nuova strada. Questa decisione l'ha portata a scoprire nuovi orizzonti e a reinventarsi completamente.

La seconda storia racconta di Vasiliki, che ha affrontato numerose sfide nella sua vita, sia professionali che personali. La sua storia è un esempio di resilienza e di come le difficoltà possano essere superate con determinazione e forza d'animo.

La terza storia, quella di Rossella, mostra come la pensione possa essere l'inizio di una nuova avventura. Dopo aver concluso la sua carriera professionale, Rossella ha avuto il coraggio di intraprendere un percorso inaspettato, scoprendo nuove passioni e opportunità.

Il progetto "Svolte" continuerà nei prossimi mesi con nuovi appuntamenti e approfondimenti, sia sul magazine Donna Moderna che online. Le tavole rotonde previste a settembre offriranno un'occasione per discutere dei temi trattati nelle interviste, coinvolgendo esperti e protagonisti del mondo della parità di genere.

La collaborazione tra Jeep e Donna Moderna per la serie "Svolte" rappresenta un importante passo avanti nella promozione dell'emancipazione femminile e della parità di genere. Le storie di Virginia, Vasiliki e Rossella sono esempi ispiratori di come le donne possano prendere in mano la propria vita e affrontare le sfide con coraggio e determinazione. Con il supporto di Jeep, il progetto "Libere e uguali" di Donna Moderna continuerà a sensibilizzare il pubblico e a promuovere una cultura più inclusiva e rispettosa.