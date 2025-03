Jeep e The North Face insieme per celebrare l’avventura e la sostenibilità

La collaborazione tra Jeep® e The North Face continua a evolversi, riunendo due mondi che condividono la stessa passione per l’avventura, la libertà e l’esplorazione della natura.

Dopo aver lanciato la Jeep Avenger 4xe The North Face Edition, i due brand consolidano il loro legame attraverso gli eventi Winter Basecamps, esperienze immersive dedicate agli appassionati di montagna e sport invernali.

Questi eventi speciali si terranno in alcune delle località alpine più iconiche d’Europa: Chamonix (Francia), Garmisch (Germania) e Cortina d’Ampezzo (Italia), offrendo agli avventurieri la possibilità di vivere l’esperienza Jeep e The North Face in scenari spettacolari fino al 2 marzo 2025.

Winter Basecamps: Jeep e The North Face uniscono le loro community

L’iniziativa dei Winter Basecamps nasce dalla volontà di Jeep e The North Face di creare una connessione ancora più forte tra le loro community, basata su valori comuni di avventura responsabile e rispetto per l’ambiente.

Durante questi eventi, i partecipanti avranno l’opportunità di immergersi in esperienze esclusive che includono:

Test drive off-road con i SUV Jeep in ambienti alpini, mettendo alla prova le capacità della Jeep Avenger 4xe The North Face Edition.

con i SUV Jeep in ambienti alpini, mettendo alla prova le capacità della Jeep Avenger 4xe The North Face Edition. Workshop e masterclass su tecniche di sopravvivenza e esplorazione invernale, organizzati con esperti di The North Face.

e masterclass su tecniche di sopravvivenza e esplorazione invernale, organizzati con esperti di The North Face. Escursioni guidate in fuoripista, per scoprire paesaggi mozzafiato e testare i prodotti TNF in condizioni estreme.

per scoprire paesaggi mozzafiato e testare i prodotti TNF in condizioni estreme. Feedback sui prodotti: i partecipanti potranno condividere le loro impressioni su abbigliamento e attrezzature, contribuendo allo sviluppo delle future innovazioni dei brand.

Questa collaborazione non si limita a offrire esperienze outdoor, ma rappresenta un impegno concreto per un’esplorazione sostenibile attraverso l’uso di materiali innovativi e soluzioni di mobilità responsabile.

Jeep Avenger 4xe The North Face Edition: il simbolo della partnership

Il primo risultato tangibile di questa unione è la Jeep Avenger 4xe The North Face Edition, un SUV elettrificato che combina le competenze di entrambi i marchi. Questo modello esclusivo presenta un propulsore ibrido da 48V, composto da un motore turbo da 1,2 litri da 136 CV, abbinato a due motori elettrici da 21 kW per garantire la trazione integrale intelligente.

Il design del veicolo è ispirato agli elementi distintivi di The North Face, con materiali selezionati per offrire resistenza, funzionalità e un look esclusivo. Ogni dettaglio riflette la sinergia tra i due brand, con un’estetica pensata per chi ama l’esplorazione senza compromessi.

Questa edizione speciale non solo celebra l’unione tra mobilità e outdoor, ma rappresenta anche un passo importante nel percorso di elettrificazione di Jeep, confermando l’impegno del marchio verso un futuro più sostenibile.

Jeep e The North Face: un’alleanza per l’avventura sostenibile

La partnership tra Jeep e The North Face è un esempio di come due marchi iconici possano unire le forze per creare esperienze autentiche e responsabili.

Attraverso eventi come i Winter Basecamps e progetti innovativi come la Jeep Avenger 4xe The North Face Edition, l’obiettivo è quello di ispirare le persone a esplorare la natura con consapevolezza, valorizzando tecnologie avanzate e soluzioni di mobilità sostenibili.

L’avventura continua, e Jeep e The North Face sono pronte a scrivere nuovi capitoli di questa straordinaria collaborazione.