Jeep e Juventus Women si aggiudicano la Coppa Italia

Complimenti alle campionesse della Juventus Women!

Il successo contro la Roma nell’incontro disputato ieri allo stadio “Paolo Mazza” di Ferrara ha consentito alle giocatrici di mister Montemurro di sollevare al cielo la seconda Coppa Italia nella storia del club, e il terzo trofeo della stagione per un’eccezionale tripletta sul territorio nazionale.

Accanto alle Juventus Women, come sempre, il marchio Jeep ® , che sta accompagnando la squadra lungo un cammino articolato e ricco di successi. Del resto, affrontare ogni percorso e superare limiti apparentemente invalicabili è la caratteristica che ha reso il brand Jeep famoso in tutto il mondo.

Leadership indiscussa sul territorio nazionale: il tratto che accomuna Jeep e Juventus Women

Dopo la Supercoppa Italiana e il quinto scudetto consecutivo, festeggiato due settimane fa, arriva anche la Coppa Italia, per un albo d’oro che in sole cinque stagioni assomma già cinque campionati, tre supercoppe nazionali e due edizioni della Coppa Italia. Un predominio sul territorio nazionale che fa il paio con quello del marchio Jeep, impegnato nel suo percorso di transizione energetica. Per Jeep l’impegno ulteriore è mantenere la proverbiale capability off road nel rispetto dell’ambiente, e per questo ha sviluppato la tecnologia 4xe, il nuovo 4x4 del marchio Jeep che identifica l’evoluzione del concetto di capability aggiungendo sostenibilità, efficienza e ancora più sicurezza e divertimento di guida.

Gli Italiani stanno premiando i SUV 4xe Plug-In Hybrid Made in Italy Renegade e Compass, e l’icona Wrangler, in attesa dell’arrivo di Grand Cherokee, flagship del marchio per la prima volta in versione 4xe Plug-In Hybrid: nel mese di aprile, infatti, i SUV Jeep 4xe hanno rappresentato in Italia un veicolo su cinque tra quelli a basse emissioni. Il primato nel comparto LEV, ossia quello che comprende Battery Electric Vehicle e Plug-In Hybrid, è piuttosto consolidato: il brand Jeep è stato leader in aprile con una quota record superiore al 20%, in continuità con il predominio del 2021 e del primo trimestre del 2022.

Jeep scende in campo su ogni terreno

Parallelamente al successo dei modelli 4xe, prosegue la strategia del marchio verso lo sviluppo di una mobilità sempre più sostenibile con il lancio delle nuove versioni ibride e-Hybrid di Jeep Compass e Renegade che si aggiungono all’offerta 4xe Plug-In Hybrid. Con l’introduzione dei nuovi modelli e-Hybrid, infatti, il marchio Jeep offre ai clienti un’ulteriore possibilità di avvicinarsi alla gamma elettrificata e compie un altro passo nel processo di elettrificazione. Il primo di marzo, Carlos Tavares, CEO di Stellantis, ha rivelato le immagini della prima Jeep 100% elettrica. Questo nuovo SUV Jeep totalmente elettrico sarà lanciato all’inizio del prossimo anno, andando così ad ampliare l’offerta del brand, e rappresenta un ulteriore passo verso la “Zero Emission Freedom” (Libertà a zero emissioni), concetto alla base della “vision” di Jeep.