Jeep è Major Sponsor della Torino City Marathon

Il 6 novembre andrà in scena la maratona organizzata da Team Marathon e Torino Road Runners ASD e sponsorizzata dal brand Jeep ® che condivide gli stessi valori di resilienza e volontà dei podisti.

Interpretare ogni sfida come una straordinaria opportunità e cercare di spostare in avanti ogni limite, per muovere sempre un passo in più ed esplorare strade nuove: capisaldi del brand Jeep ® che lo accomunano alla caparbietà, alla resistenza e allo spirito volitivo dei podisti. Sulla base di questo sistema valoriale condiviso nasce la partnership tra il marchio della gamma di SUV più premiata di sempre, Team Marathon e Torino Road Runners ASD che culminerà domenica 6 novembre quando si correrà la Torino City Marathon targata Jeep.

Libertà a zero emissioni anche nel centro cittadino

La maratona del capoluogo piemontese è un appuntamento internazionale certificato FIDAL entrato ormai nella storia delle competizioni agonistiche di rilievo che attira ogni anno migliaia di partecipanti da tutto il mondo ed è noto per essere uno dei percorsi più veloci d’Italia. Non solo: si distingue per premiare ogni partecipante con il traguardo più suggestivo ed emozionante, grazie alle ali di folla festante che accompagnano gli ultimi passi sino alla regale Piazza Castello. Uno scenario urbano che, grazie alla tecnologia 4xe Plug-In Hybrid, è diventato un territorio nel quale i SUV Jeep sono a proprio agio esattamente come nel fuoristrada più estremo. Renegade, Compass e Wrangler sono infatti in grado di muoversi in full electric, a zero emissioni e in silenzio, con un’autonomia ideale per le missioni quotidiane in città. Non a caso, i SUV Jeep 4xe Plug-In Hybrid dominano nel primo semestre 2022 il mercato domestico dei veicoli a basse emissioni, comparto in cui rappresentano la scelta di circa un italiano su cinque. Inoltre, la quota complessiva del brand a giugno ha superato nuovamente la barriera del 4%; sul totale quasi un cliente su due sceglie una Jeep Plug-In Hybrid e, grazie alle versioni e-Hybrid, il 70% dei SUV Jeep venduti è elettrificato. Questa strategia di elettrificazione fa parte della missione del brand per un futuro all’insegna della “Libertà a zero emissioni”.

Si corre per la prevenzione

La Torino City Marathon è inserita nel calendario delle gare nazionali della Federazione Italiana di Atletica Leggera e nel calendario delle manifestazioni internazionali AIMS, e animerà Torino dal venerdì alla domenica, con tanti appuntamenti presso il Village a Palazzo Carignano. Per tre giorni, infatti, podisti e appassionati potranno scoprire i prodotti del territorio e partecipare a momenti di incontro e approfondimento su temi legati al movimento, allo sport e al benessere. Salute e prevenzione sono altri due elementi cardine della manifestazione: come da tradizione di Team Marathon, parte della quota di iscrizione verrà devoluta alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro Onlus. La Fondazione è stata costituita per offrire un contributo significativo alla sconfitta del cancro attraverso la realizzazione in Piemonte di un polo oncologico, capace di coniugare la ricerca scientifica con la pratica clinica e di mettere disposizione dei pazienti oncologici le migliori risorse umane e tecnologiche oggi disponibili. Oggi questo centro esiste ed opera: è l’Istituto di Candiolo.