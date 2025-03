Jeep protagonista al 105xmasters winter tour 2025: avventura, adrenalina e sostenibilità

Si è conclusa con grande successo ed entusiasmo l’edizione 2025 del 105XMasters Winter Tour,

manifestazione che unisce sport estremi, musica e cultura della mobilità sostenibile, e che quest’anno ha toccato alcune tra le più prestigiose località sciistiche italiane come Sestriere, Bormio, Bardonecchia e Courmayeur. Oltre 90.000 presenze e più di 200 test drive effettuati confermano il grande interesse del pubblico per questo evento unico, capace di attrarre appassionati di avventura e sostenibilità da tutta Italia.

Tra i protagonisti indiscussi della manifestazione il brand Jeep, che ha confermato il suo ruolo centrale nell'ambito della mobilità sostenibile e della guida off-road grazie alla presenza dei suoi modelli più iconici ed elettrificati: la Jeep Wrangler 4xe e la nuova Jeep Avenger, quest’ultima confermatasi SUV più venduto in Italia nel corso del 2024 e in questo inizio del 2025.

"La partecipazione al 105XMasters Winter Tour 2025 rappresenta una straordinaria occasione per mostrare al pubblico l'essenza del brand Jeep," ha dichiarato un portavoce del marchio. "Abbiamo potuto offrire esperienze indimenticabili e dimostrare concretamente le qualità della nostra gamma elettrificata, sottolineando l’impegno di Jeep nella transizione verso una mobilità sempre più sostenibile e coinvolgente. In particolare, la Wrangler 4xe e la Avenger si confermano protagoniste di questa evoluzione, combinando la tradizione off-road del marchio con una tecnologia elettrica innovativa ed efficiente."

Proprio la Jeep Wrangler 4xe, erede di una tradizione ultraottantenne di capacità fuoristradistiche, è stata al centro di emozionanti test drive sulla neve, permettendo a piloti e appassionati di vivere un'esperienza unica, tra adrenalina e massimo controllo in condizioni difficili. Questa versione ibrida plug-in vanta un motore benzina turbo da 2,0 litri, capace di erogare ben 380 CV e 637 Nm di coppia, abbinato a un sistema elettrico che garantisce un’autonomia completamente elettrica fino a 53 km nelle aree urbane. Numeri importanti, resi ancora più rilevanti da un consumo medio dichiarato di soli 3,5 l/100 km.

Altrettanto popolare tra il pubblico si è confermata la nuova Jeep Avenger, ormai punto di riferimento assoluto tra i SUV compatti. Il successo del modello si spiega con una gamma estremamente versatile, capace di rispondere a tutte le esigenze di guida e preferenze del cliente: dal modello 100% elettrico per una guida silenziosa e sostenibile, alla versione benzina 1.2 per chi cerca efficienza e versatilità, fino alla e-Hybrid con cambio automatico per un comfort superiore e alla 4xe a trazione integrale per chi desidera un SUV compatto pronto a qualsiasi sfida.

Le tappe della manifestazione hanno visto anche la partecipazione speciale di celebri talent di Radio 105 – tra cui Moko, Dario Micolani, Linda Pani e Ylenia – che hanno testato personalmente le capacità dei veicoli Jeep, raccontando poi in radio le loro esperienze sulle piste innevate. L'apice delle emozioni si è raggiunto a Courmayeur, con l’esclusiva Royal Driving Experience, dove gli ospiti hanno potuto provare la Wrangler 4xe su un circuito ghiacciato e innevato, mettendo alla prova l'eccezionale trazione e stabilità che contraddistinguono il marchio Jeep.

Oltre ai test drive estremi, Jeep ha accolto visitatori di tutte le età presso il proprio stand, offrendo divertenti attività come la popolare balance board e distribuendo gadget esclusivi, testimoniando ancora una volta come il brand sappia unire avventura e intrattenimento.

Il successo del Winter Tour 2025 ribadisce dunque la forza della gamma Jeep, che oltre a Wrangler 4xe e Avenger, annovera anche modelli come i SUV made in Italy Renegade e Compass, autentici pilastri del marchio che insieme hanno raggiunto il traguardo straordinario di oltre un milione di unità vendute in Europa. Oggi Renegade e Compass sono ulteriormente valorizzati dall'edizione speciale North Star, che offre una combinazione raffinata di eleganza e funzionalità, ideale per chi cerca un equilibrio tra stile premium e razionalità d’uso.

Concludendo il 105XMasters Winter Tour, Jeep ribadisce con forza il suo ruolo di protagonista assoluta della mobilità sostenibile e del divertimento outdoor, continuando a conquistare un pubblico sempre più ampio ed esigente.