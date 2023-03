Jeep Renegade e Compass arrivano le versioni Upland Cross

La gamma di Jeep® Renegade e Jeep® Compass, i SUV leader di mercato in Italia nei rispettivi segmenti, si arricchisce della serie speciale Upland Cross,

che unisce il look da fuoristrada e la leggendaria capacità di Jeep di affrontare ogni avventura off-road con interni ben accessoriati e contenuti esclusivi. Inoltre, su Jeep Compass è disponibile il nuovo allestimento High Altitude e-hybrid, che aggiunge un’eleganza distintiva alle peculiarità di guida razionale, versatile e rilassante della versione e-Hybrid.

Jeep® Renegade e Jeep® Compass Upland Cross

L’edizione speciale Renegade e Compass Upland Cross viene proposta nella versione 4xe Plug-In Hybrid da 240 CV. 4xe è il nuovo 4x4 secondo Jeep, sinonimo di prestazioni migliorate, divertimento di guida, efficienza nei consumi e responsabilità ambientale. Include due motori elettrici e un pacco batterie da 11,4 kWh, con un motore turbo benzina da 1,3 litri a basso consumo e un cambio automatico a sei rapporti. Questa architettura offre due auto in una: un veicolo elettrico a batteria con un motore elettrico e un pacco batterie agli ioni di litio ad alta tensione sull'asse posteriore, e un veicolo convenzionale con un motore a combustione interna montato sull'asse anteriore. La maggiore coppia generata dal sistema di propulsione elettrica e la possibilità di regolarla con precisione estrema garantiscono una capacità di trazione integrale ancora maggiore su qualsiasi terreno, per avventure off-road stimolanti. Allo stesso tempo, si tratta dei SUV ideali per la guida di tutti i giorni in città in quanto, in modalità full-electric, consentono di viaggiare a emissioni zero e con un’autonomia media di 50 km. Infine, grazie alla tecnologia elettrica Plug-In Hybrid, le emissioni di CO2 sono inferiori a 50 g/km in modalità ibrida e i costi di gestione sono ridotti.