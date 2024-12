Jeep Wagoneer S:lusso e avventura nella nuova campagna "Beautiful Things Can Still Get Dirty"

Il marchio Jeep®, simbolo di avventura e capacità off-road, ha lanciato la sua prima campagna di marketing per la nuovissima Jeep Wagoneer S, il primo veicolo elettrico a batteria globale (BEV) del brand.

Intitolata "Beautiful Things Can Still Get Dirty", la campagna celebra il connubio tra lusso e prestazioni senza compromessi, caratteristiche che definiscono l’identità Jeep.

La campagna, creata in collaborazione con l'agenzia Highdive, sarà trasmessa durante le partite di calcio natalizie su Netflix, accompagnata da una versione estesa sui social media del marchio, tra cui Instagram, Facebook e YouTube. Questo approccio mira a catturare l'attenzione di un pubblico vasto, comunicando un messaggio chiaro: il lusso può coesistere con la capacità di affrontare terreni difficili.

Raj Register, Chief Marketing Officer di Stellantis North America, ha dichiarato: "Con la campagna della Jeep Wagoneer S, vogliamo dimostrare che i consumatori non devono scegliere tra lusso e prestazioni per il loro primo veicolo elettrico. La Wagoneer S è un’icona che unisce design raffinato e capacità fuoristrada uniche nel suo genere."

La Jeep Wagoneer S si distingue per: Motorizzazione elettrica avanzata: 600 cavalli, 617 lb-ft di coppia e un’accelerazione da 0 a 60 mph in soli 3,4 secondi. Autonomia: fino a 300 miglia con una singola carica, supportata dal sistema di ricarica rapida di livello 3 (20-80% in soli 23 minuti). Design innovativo: griglia illuminata a sette slot, ruote da 20 pollici e tetto panoramico a doppio pannello. Tecnologie di bordo: 45 pollici di schermi digitali, sistema audio McIntosh Premium con 19 altoparlanti e sedili riscaldati e ventilati di alta qualità. Sistemi avanzati di trazione: gestione Jeep Selec-Terrain con cinque modalità di guida per tutte le condizioni.

Bob Broderdorf, vicepresidente senior del marchio Jeep North America, ha aggiunto: "La Jeep Wagoneer S ridefinisce il concetto di lusso nei grandi spazi aperti, portando le capacità elettriche a un nuovo livello. Anche quando è sporca, una Jeep resta bellissima, facendo ciò per cui è nata."

Il modello sarà disponibile nei concessionari certificati Jeep EV negli Stati Uniti a partire da gennaio 2025.

Con la campagna "Beautiful Things Can Still Get Dirty", Jeep sottolinea la sua unicità, proponendo un’auto che unisce stile, capacità e sostenibilità, incarnando perfettamente lo spirito del marchio.