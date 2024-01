Jeep Wagoneer S: prime rivelazioni sulla versione 100% elettrica

Jeep annuncia l'imminente arrivo del suo Wagoneer S, il grande SUV 100% elettrico, che nel 2025 approderà in Europa dopo il battesimo americano.

La nuova Jeep avrà un design pulito, aerodinamico e con finiture estetiche scenografiche, oltre a dimensioni mastodontiche. La Wagoneer S sarà dotata di trazione integrale 4xe di serie, accompagnata da una modalità off-road. Avrà una potenza di 600 CV che permetterà un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi. Il Suv avrà una batteria con una capacità compresa tra 85 e 118 kWh, per un'autonomia superiore a 600 km. Per quanto riguarda l'architettura 800 V, gli permetterà di accorciare notevolmente i tempi di ricarica. Altre informazioni su questo SUV sono attese nelle prossime settimane.