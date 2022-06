Jeep Web Week: tornano i privilegi del selling on line

Per premiare i clienti più connessi, Jeep ha sviluppato una promozione esclusiva dedicata al selling on line che riguarda un lotto limitato di vetture: dal 10 al 19 giugno

chiunque acquisterà il proprio SUV Jeep ® Made in Italy Renegade o Compass comodamente da casa collegandosi al sito jeep-official.it e utilizzando il codice WEBWEEK avrà in omaggio la vernice, metallizzata o pastello, inclusa nel prezzo.

Tecnologia e processi d’acquisto in evoluzione

Il mese di maggio ha nuovamente sottolineato la centralità delle vendite on line, in crescita rispetto al mese precedente. Oltre 750 clienti hanno infatti scelto di acquistare il proprio nuovo SUV Jeep sulla piattaforma digitale. In questo nuovo processo è cruciale il contributo della rete dei concessionari, sempre al centro del processo di acquisto e consegna e dell’assistenza durante l’esperienza d’utilizzo. Allo stesso modo, i dealer sono pronti ad assistere direttamente chiunque voglia aderire alla Jeep Web Week.

Soluzioni integrate, dunque, e innovative, che dimostrano come il brand Jeep sia in costante evoluzione non solo dal punto di vista tecnologico, in un cammino verso la libertà a emissioni zero, ma anche dal punto di vista di servizi rivolti ai consumatori con un approccio sempre più taylor made.

Un cammino di successo verso la “Zero emission freedom”

La tecnologia 4xe Plug-In Hybrid, intanto, continua a riscuotere successo: nel dettaglio, a maggio in Italia la gamma di SUV 4xe Jeep è stata la più venduta nel comparto LEV, ossia quello che comprende Battery Electric Vehicle e Plug-In Hybrid di ogni marca e segmento con una quota superiore al 22%. Questo successo porta la firma di Renegade 4xe e Compass 4xe e dell’icona Wrangler 4xe, in attesa dell’arrivo dell’ammiraglia Grand Cherokee, per la prima volta in versione elettrificata. Non solo: la quota complessiva del brand ha raggiunto in Italia il 4,7%, in crescita di 0,5 punti rispetto allo stesso mese dello scorso anno, un risultato che consente a Jeep di raggiungere la sesta posizione assoluta in Italia nel mese di maggio.