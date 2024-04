Jeep Wrangler 2024 e 4xe, debutta la campagna globale “Famous for Freedom”

La nuova Jeep Wrangler 2024 e la sua variante elettrificata, la Wrangler 4xe, stanno facendo parlare di sé grazie alla loro ultima campagna di marketing globale, "Famous for Freedom".

Questa campagna celebra la libertà e l'avventura, valori da sempre al centro dell'identità del marchio Jeep.

"La musica ha sempre giocato un ruolo chiave nelle nostre campagne pubblicitarie, e quest'anno, con il cinquantesimo anniversario dell'hip-hop, abbiamo l'onore di includere il brano 'California Love' nella nostra campagna 'Famous for Freedom'", ha affermato Olivier François, Global Chief Marketing Officer di Stellantis. "Questo brano non solo rafforza il legame culturale di Jeep con la California, ma cattura perfettamente lo spirito di libertà e avventura che ogni Jeep Wrangler vuole evocare."

Il brano "California Love" è stato scelto per la sua vibrazione iconica e il suo richiamo alla cultura californiana, un fit perfetto per il brand Jeep che ha girato lo spot pubblicitario proprio in luoghi emblematici come Pismo Beach e Los Angeles. Questi scenari esaltano le capacità off-road leggendarie della Wrangler, messe in luce anche dalle parole di Jim Morrison, Vicepresidente Senior e Head of Jeep brand per il Nord America: "Ogni nuova generazione di Jeep Wrangler ha alzato il livello delle capacità 4x4. La Wrangler 2024 non è da meno, con miglioramenti significativi come l'assale posteriore Dana completamente flottante, che migliora la gestione e la durabilità off-road."

La campagna "Famous for Freedom" non è solo uno spot pubblicitario, ma un'immersione nel lifestyle Jeep. "Questo non è solo uno slogan, ma uno stato d'animo che permea la comunità di proprietari di Jeep Wrangler", ha spiegato Lucy McLellan, Vicepresidente Senior e Global Head of Marketing & Communications del marchio Jeep. "Con la presentazione della nuova Wrangler 2024 nei mercati globali, celebriamo non solo le sue capacità leggendarie, ma anche lo stile di vita unico che offre ai suoi proprietari."

La direzione del video pubblicitario è stata affidata a Dave Meyers, noto per il suo lavoro innovativo nei video musicali e nella pubblicità. "La sua visione artistica ha catturato perfettamente l'essenza di libertà e avventura che caratterizza la Jeep Wrangler", ha aggiunto François.

La Wrangler 4xe, in particolare, continua a dominare il mercato come l'ibrido plug-in più venduto negli Stati Uniti, offrendo un'esperienza di guida silenziosa e rispettosa dell'ambiente senza compromettere le performance off-road.

Con il lancio della campagna "Famous for Freedom", Jeep non solo rinnova il suo impegno verso l'innovazione e la sostenibilità, ma riafferma il proprio ruolo di leader nel segmento dei SUV fuoristrada. La Jeep Wrangler 2024 è già disponibile per gli ordini e sarà presto nelle concessionarie europee, pronta a conquistare gli appassionati di avventure all'aria aperta.