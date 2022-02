Jeep Wrangler 4xe eletta migliore 4x4 da Women’s World Car of the Year

Jeep ® Wrangler 4xe plug-in hybrid è il miglior 4x4 del 2022 secondo la giuria Women’s World Car of the Year (WWCOTY).

56 giornaliste del settore automobilistico provenienti da 40 paesi dei cinque continenti. Per il premio WWCOTY i veicoli sono giudicati per l’eccellenza nei loro segmenti sulla base di criteri quali sicurezza, guida, comfort, tecnologia, design, efficienza, impatto sull'ambiente e rapporto qualità-prezzo. La giuria del WWCOTY, giunto ormai al suo dodicesimo anno, ha lodato l’impegno della nuova Wrangler 4xe per la sostenibilità.

Le dichiarazioni di Marta García, Executive President del WWCOTY

“Con la Wrangler 4xe, il marchio Jeep ha compiuto un enorme passo avanti. Il più importante è sicuramente il suo impegno per un ambiente più sostenibile", ha dichiarato Marta García, Executive President del WWCOTY. "Apprezziamo molto che uno dei veri SUV rimasti sul mercato abbia optato per l'ibrido. L'impegno della Jeep Wrangler 4xe per l'ambiente rappresenta un valore decisivo per il Women's World Car of the Year".

Jeep ® Wrangler 4xe: mai così potente, mai così silenzioso e sostenibile

La nuova Jeep Wrangler 4xe con tecnologia Plug-in Hybrid è la Wrangler più performante, potente, efficiente, sostenibile, tecnicamente avanzata e connessa mai introdotta sul mercato europeo. Grazie al motopropulsore ibrido plug-in, la Wrangler 4xe consente ai clienti di muoversi quotidianamente in città in modalità full-electric a zero emissioni – con un’autonomia che può superare i 50 km – e di godere di un’esperienza di guida su strada efficiente e divertente, con capacità all-terrain ulteriormente migliorate in un silenzio pressoché assoluto. Anche le prestazioni sono state ottimizzate: il sistema di propulsione della Jeep Wrangler 4xe combina due motori elettrici e un motore I-4 da 2,0 litri, abbinato al cambio automatico a otto velocità TorqueFlite, per una potenza complessiva di 380 CV, una coppia massima di 637 Nm e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 6,4 secondi

Le dichiarazioni di Christian Meunier, Jeep Brand Chief Executive Officer

“Siamo felici che la giuria del WWCOTY abbia riconosciuto i grandi passi avanti che il marchio Jeep sta compiendo verso l'elettrificazione dei suoi veicoli in tutto il mondo, nel perseguimento della sua visione di Libertà a zero emissioni", ha affermato Christian Meunier, Jeep Brand Chief Executive Officer. "Il premio Women's World Car è un'ulteriore conferma che l'elettrificazione migliora le capacità dei nostri veicoli Jeep. La Jeep Wrangler 4xe è un chiaro esempio della possibilità di avere il meglio dei due mondi: la leggendaria capability Jeep e il divertimento all'aria aperta uniti a un pacchetto elettrificato ed ecologico che permette di godere della natura in un silenzio quasi assoluto”.