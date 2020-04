Jürgen Klopp testa la nuova Opel Mokka-e

Il noto collaudatore di uno dei veicoli di pre- produzione è l'allenatore del Liverpool Jürgen Klopp. L'ambasciatore del marchio Opel ha avuto l'opportunità di percorrere i primi chilometri con una Opel Mokka-e puramente elettrica.

“Una super auto! Sarà molto divertente. Non puoi immaginartelo. Io l'ho già guidata”, è così che Klopp racconta della sua prima guida con il nuovo Opel Mokka. L’allenatore mondiale dell’anno 2019 FIFA ed ex allenatore dei club partner Opel da Dortmund e Mainz è un vero appassionato delle auto Opel. Nel Regno Unito guida con orgoglio una Opel Insignia con volante a destra.

Jürgen Klopp fa parte della famiglia Opel da otto anni, carismatico, simpatico e divertente. Ha svolto un ruolo di primo piano in oltre 20 campagne Opel TV nazionali e internazionali oltre ad essere anche un motivatore negli eventi per dipendenti e rivenditori.

Nella seconda generazione, il Mokka si chiama semplicemente Mokka - proprio come al suo debutto nel 2012 - senza la X nel nome. A quel tempo, il primo Opel Mokka aveva sorpreso il mondo con le sue dimensioni ridotte e il suo grande impatto. La nuova versione è allo stesso tempo piccola e robusta, ma si dimostra molto più innovativa e moderna - ancora più adatta da guidare in città; ancora più elegante per il suo fantastico look. Molto efficiente, chiara e audace, e naturalmente elettrica. Il cliente può scegliere tra un motore a combustione o un veicolo elettrico.