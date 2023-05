Juventus viaggia in JeepGrand Cherokee

Jeep e Juventus rappresentano un binomio perfetto fatto da un brand iconico come Jeep e una squadra leggendaria come la Juventus.

Un binomio fatto di successi e che incarna perfettamente i valori del brand Jeep: Libertà, Avventura, Autenticità e Passione. Sono orgoglioso di poter consegnare la nuova Jeep Grand Cherokee 4xe ai giocatori della Juventus, un modello iconico che si distingue nella categoria dei “grandi SUV”, come massima espressione di raffinatezza e tecnologia, combinato con un perfetto equilibrio tra dinamica su strada e capacità fuoristrada. E con l’introduzione del 4xe, la nostra versione esclusiva dell'elettrificazione 4x4, il nuovo Grand Cherokee incrementa le leggendarie capacità fuoristrada e l’esclusivo DNA Jeep”. dichiara Eric Laforge, Responsible for Jeep® Brand Enlarged Europe“

Le dichiarazioni di Novella Varzi, Country Manager Jeep® Italia“Juventus e Jeep condividono l’attitudine a superare i territori della consuetudine per aprire nuove strade e stabilire nuovi limiti. Durante il comune percorso vincente, Jeep ha registrato una costante crescita commerciale, e non solo: abbiamo intrapreso un percorso di elettrificazione che ci ha proiettati ai vertici del mercato Plug-In Hybrid senza snaturare il DNA del brand, ma anzi migliorando le prestazioni in fuoristrada. Per questo, desidero ringraziare la squadra di chi lavora in Jeep con grande passione, di una rete di concessionari d’eccellenza, e di tutti i “Jeepers” di oggi e di domani, una community a cui offriamo una gamma di SUV mai completa quanto quella attuale: penso alla nostra ammiraglia Grand Cherokee 4xe, ma anche ad Avenger, il nostro primo B-SUV 100% elettrico”.