KGM presenta la Nuova Tivoli

Il brand coreano KGMobility (ex SsangYong), importato e distribuito in Italia unicamente dal Gruppo Koelliker

pioniere in Italia nella proposta di soluzioni di mobilità sostenibili e intelligenti – presenta la nuova Tivoli, il B-SUV che va ad arricchire l’offerta di mobilità di KGM in Italia. Un’offerta che non si limita alla produzione e alla vendita di automobili tradizionali, ma esprime lo sviluppo e l'applicazione di tecnologie orientate al futuro come l'elettrificazione, la guida autonoma e la connettività, e la fornitura di servizi di mobilità basati su di esse.

La Nuova Tivoli, di cui è stata da poco aperta l’ordinabilità, è progettata per coloro che vogliono anticipare le tendenze e non limitarsi a seguirle oltre che per stupire e catturare l'attenzione ovunque vada. Il suo design sofisticato e l'attenzione ai dettagli emergono chiaramente sia dal nuovo frontale anteriore elegante e con luci a LED abbinate a spunti di design contemporaneo sia dal posteriore con il nuovo portellone dalle forme più scultoree e sportive.

Anche l’interno della Nuova Tivoli va in questa direzione con l'abitacolo, completamente incentrato sul conducente, dall’aspetto elegante e completamente integrato grazie a comandi intuitivi e strumenti interconnessi per un controllo ottimale. Un aspetto distintivo della Nuova KGM Tivoli è l'offerta di un unico livello di equipaggiamento superiore grazie al quale gli acquirenti potranno godere di tutte le caratteristiche utili e avanzate all'interno di questa versione, senza la necessità di opzioni aggiuntive.

Tra le features principali troviamo il climatizzatore bizona, i sedili anteriori riscaldati, l’infotainment Android e CarPlay, il volante in pelle riscaldabile e regolabile, specchio interno fotocromatico e quelli esterni ripiegabili elettricamente.

E’ dotata di un potente motore GDI-turbo da 1,5 litri da 135 CV, che offre prestazioni di coppia a bassa velocità e un'accelerazione superiore per un'esperienza di guida emozionante e un cambio manuale a 6 marce che garantisce una maggiore efficienza dei consumi e prestazioni silenziose. Lo spazio di carico flessibile con un ampio volume di bagagli adatto a un SUV di medie dimensioni ha una capacità di carico da 423 a 1.115 litri.

Non solo design, equipaggiamento e motore. La sicurezza è da sempre una prerogativa di KGM e la nuova Tivoli è stata progettata in tal senso. Dotata di una serie completa di funzionalità di sicurezza attiva e passiva, questa vettura offre un nuovo livello di tranquillità durante la guida, indipendentemente dalle condizioni della strada.

Disponibile nelle varianti pastello Grand White e metallizzato Iron Metal, Platinum Grey, Dandy Blue e Space Black, la Nuova Tivoli sarà in vendita presso i Koelliker Store a un prezzo chiavi in mano di euro 22.900.

Da oggi, approfittando della campagna del mese “Ta-TAN”, la Nuova Tivoli viene proposta con un tasso d’interesse agevolato al 2,99% ed una rata da 299€ al mese. KGM mantiene viva la tradizione continuando ad offrire la pronta consegna su tutti i veicoli della gamma.