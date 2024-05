Kia Charge supera i 100.000 iscritti: un successo nell'E-mobility Europea

Dal suo debutto nel settembre 2021, Kia Charge ha segnato un notevole successo nel panorama dell'e-mobility, superando recentemente la soglia dei 100.000 iscritti.

Questo servizio, lanciato in concomitanza con il crossover totalmente elettrico EV6, si è rapidamente affermato come una risorsa indispensabile per i possessori di veicoli elettrici Kia, sia privati che business.

Kia Charge offre attualmente l'accesso a oltre 700.000 punti di ricarica in 28 paesi europei, evidenziando la vastità e la capillarità del servizio. Interessante notare che il 60% degli utenti di veicoli elettrici Kia sceglie di utilizzare questo servizio, dimostrazione della sua affidabilità e convenienza. Fino ad oggi, sono state effettuate più di 2 milioni di sessioni di ricarica, utilizzando sia la carta Kia Charge sia l'app dedicata.

Il successo di Kia Charge è frutto di una strategia ben pensata mirata a rendere la guida elettrica sempre più accessibile. "La popolarità crescente di Kia Charge conferma che il nostro modello di contratto unico risponde perfettamente alle esigenze degli utenti", ha commentato Martin Enthofer, Director of Customer Experience Strategy and Solutions presso Kia Europe. "Offriamo una completa trasparenza sui prezzi e continuiamo a espandere la nostra rete settimanalmente."

Gli utenti di Kia Charge possono scegliere tra diverse tariffe, inclusa "Easy", un'opzione pay-as-you-go senza abbonamento, e "Plus", un abbonamento che offre tariffe ridotte per un utilizzo più frequente. Inoltre, con l'abbonamento "Ionity Power", i clienti di Kia godono di tariffe vantaggiose per la ricarica ultrarapida.

La rete Kia Charge non solo copre un ampio territorio ma è in costante espansione. Con una previsione di oltre 17.000 nuove stazioni di ricarica ad alta potenza entro il 2030, in collaborazione con Ionity, Kia si impegna a migliorare ulteriormente l'infrastruttura di ricarica in tutta Europa.

In aggiunta, il servizio EV Route Planner, integrato nel sistema di navigazione di Kia, facilita la pianificazione dei viaggi includendo automaticamente le stazioni di ricarica come tappe intermedie, arricchendo l'esperienza di guida e la gestione dei viaggi lunghi.

Guardando al futuro, Kia sta sviluppando soluzioni innovative per la gestione della ricarica domestica e del lavoro, e per sfruttare la ricarica bidirezionale, come il Vehicle-to-Grid (V2G) e il Vehicle-to-Home (V2H). Un progetto pilota nei Paesi Bassi sta esplorando l'uso di pannelli solari e smart charging per ottimizzare l'utilizzo delle risorse e contribuire a un sistema energetico più sostenibile.

Kia Charge non solo facilita l'accesso a una vasta rete di ricarica, ma promuove anche l'uso di energia rinnovabile, assicurando che l'energia utilizzata nelle ricariche sia compensata con elettricità verde, tramite le cosiddette Guarantees of Origin.