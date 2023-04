Kia: doppia vittoria al prestigioso iF Design Award 2023

Grande successo per Kia all’edizione 2023 degli iF Design Awards.

Il rilancio del brand iniziato nel 2021 continua a riscuotere consensi di critica e pubblico tanto da far conseguire quest’anno il primo premio in due importanti categorie in cui viene assegnato il prestigioso If Design Award: “Company Branding” e "Shop / Showroom Store Identity" a dimostrazione dell’efficacia e della potenza dell’approccio creativo del brand nel coinvolgimento dei clienti, e della competitività del design a livello globale.

L'etica di Kia efficacemente enunciata nel claim "Movement that inspires" e la filosofia di design "Opposites United" sono alla base della trasformazione in atto e rivestono un ruolo primario nell’ispirare e indirizzare tutte le strategie del brand, dalla corporate identity alla showroom identity. Principi guida che trovano realizzazione concreta in modelli come il nuovo, avveniristico SUV 100% elettrico, EV9, presentato di recente, e svolgono un ruolo fondamentale nell'accelerare la transizione di Kia da tradizionale produttore di automobili a fornitore di soluzioni di mobilità sostenibile.

"Movement that Inspires" rappresenta con chiarezza la ferma volontà di Kia di porsi come ispirazione e stimolo per gli individui nel valorizzare ogni esperienza e nel trovare il modo di rendere concrete le loro idee. La filosofia di design “Opposites United” ispirandosi ai contrasti presenti in natura e nella società, spinge all’esaltazione della potenza creativa che si sprigiona dall’incontro di elementi opposti.