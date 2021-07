Kia EV 6, un abitacolo da prima classe con soluzioni rivoluzionarie

La rivoluzionaria funzione vehicle-to-load (V2L) e la capacità di traino senza compromessi aprono a nuovi orizzonti

Kia EV6 cambia le regole della mobilità permettendo un utilizzo mai visto prima nel segmento dei BEV grazie all’introduzione di una serie di soluzioni innovative e ad alto contenuto tecnologico, come il sistema di rifornimento rapido a 800 V che permette una ricarica della batteria dal 10% all’80% in soli 18 minuti per un’autonomia di oltre 510 chilometri. Già ordinabile, le prime consegne di Kia EV6 sono previste in tutta Europa nel quarto trimestre 2021.

Un abitacolo senza compromessiGrazie alla rivoluzionaria piattaforma modulare elettrica-globale specifica di Kia (E-GMP), EV6 offre uno spazio interno e una funzionalità da riferimento. I passeggeri anteriori vengono accolti da un'architettura della plancia filante e minimalista che enfatizza il già notevole spazio dell’abitacolo. L’assenza del tunnel della trasmissione ha permesso di ottenere un pavimento piatto di cui traggono ampio beneficio anche i passeggeri dei sedili posteriori che possono disporre di ben 990 mm per le gambe, per un comfort fuori dalla norma. L’i innovativo sistema HVAC (riscaldamento e condizionamento dell'aria) migliora ulteriormente il comfort. La struttura di HVAC è divisa in due parti ed è caratterizzata da un design lineare e sottile per lasciare maggior spazio al conducente e al passeggero seduto al suo fianco, garantendo ottime prestazioni di raffreddamento e riscaldamento.

I raffinati sedili improntati all’ottenimento del massimo relax consentono al guidatore e al passeggero anteriore di vivere esperienze di assoluto comfort e lusso quando EV6 è parcheggiato o in fase di ricarica. Al tocco di un pulsante, i sedili si sollevano e si reclinano, ottimizzando la postura e la distribuzione della pressione del corpo su tutte le parti, consentendo agli occupanti di distendersi, leggere un libro o anche riposarsi come sulla più comoda chaise longue. L’attenta ingegnerizzazione dei sedili ha permesso di realizzarli a ingombro contenuto per lasciare più spazio a disposizione degli occupanti senza inficiare il benessere.

I materiali per i rivestimenti dell’abitacolo sono frutto di una attenta selezione con gli obiettivi di essere eco compatibili e molto resistenti. Sono stati utilizzati materiali sostenibili, dalle finiture in pelle vegana ai tessuti dei sedili fino ai tappeti realizzati con plastica riciclata, equivalente a 100 bottiglie d'acqua di plastica da 500 ml.

Tutti i comandi principali di EV6 si trovano a portata di mano del conducente per una immediata individuazione e un pratico azionamento. L’ingegnoso selettore Shift-By-Wire occupa pochissimo spazio ed è posizionato accanto al pulsante dell’avviamento sulla console centrale quindi a diretta portata di mano. Anche i comandi touch per il riscaldamento della corona volante e quelli per la ventilazione e il riscaldamento dei sedili sono estremamente facili da raggiungere con grande comodità e per la minima distrazione.

Una capacità di stivaggio mai vista primaQualsiasi oggetto trova un suo posto in EV6. L’ampio tunnel centrale può accogliere piccole borse e tablet mentre le basi dove appoggiare gli smartphone, grazie al sistema wireless, permettono di ricaricarli. Il cassetto fronte passeggero è di capacità pari a ben 10,5 litri e si avvantaggia della sofisticata architettura poco invasiva del sistema di climatizzazione HVAC. Sono anche presenti dei pratici portabicchieri anteriori e posteriori.

Il bagagliaio di EV6 ha una volumetria di 500 litri con tutti i sedili in uso. La notevole capacità di carico è stata resa possibile grazie alla raffinata e ben congegnata piattaforma E-GMP. Con i sedili della seconda fila 60:40 ripiegati, la capacità aumenta a circa 1.300 litri. L'EV6 dispone anche di un bagagliaio anteriore da 52 litri per i modelli RWD (a trazione posteriore) e da 20 litri per i modelli AWD (a trazione integrale), quindi offrono entrambi uno spazio sufficiente per poter riporre il cavo di ricarica del veicolo.

Nuovi scenari per il mondo dell’automobile e per le auto elettricheLa funzione vehicle-to-load (V2L) di EV6 apre a nuove possibilità nel mondo dell’automobile.

E’ possibile infatti disporre di ben 3,6 kW di potenza elettrica per alimentare elettrodomestici come frigoriferi o barbecue da usare all’aperto ma anche altri veicoli e mezzi elettrici come le bici. Un vantaggio notevole per i molti appassionati ciclisti, perché consente nella pausa pic nic di effettuare la ricarica della batteria della propria bici elettrica così da averla pronta per il pomeriggio. Nell’abitacolo, inoltre, è presente una pratica presa di ricarica situata sotto i sedili posteriori per consentire di alimentare qualsiasi dispositivo senza la necessità di adattatori aggiuntivi.

Importante è anche la capacità di traino di EV6. Il rivoluzionario BEV di Kia è stato infatti progettato per trainare fino a 1.600 kg se equipaggiato con batteria da 77,4 kWh sia in configurazione RWD che AWD. Qualunque sia l'opzione scelta, EV6 è in grado di soddisfare le più disparate esigenze individuali e familiari garantendo sempre viaggi confortevoli e veloci ma anche impieghi mai sperimentati prima.