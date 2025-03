kia ev3 finalista ai World Car Awards 2025: la nuova sfida elettrica coreana

Kia EV3, il nuovo SUV elettrico compatto della casa automobilistica coreana, si prepara a conquistare il prestigioso palcoscenico dei World Car Awards 2025.

La vettura è stata selezionata tra le migliori tre finaliste nelle categorie più ambite: World Car Design of the Year, World Electric Vehicle e il titolo assoluto di World Car of the Year.

Le nomination sono state annunciate ufficialmente oggi da World Car TV, dopo una rigorosa selezione iniziale che ha visto sfidarsi ben 52 veicoli provenienti da tutto il mondo. La giuria internazionale, composta da 96 giornalisti specializzati in automotive provenienti da 30 Paesi, ha scelto Kia EV3 riconoscendone il valore in termini di design, tecnologia e sostenibilità.

Il SUV Kia EV3 è progettato per ridefinire il segmento dei veicoli elettrici compatti, portando al grande pubblico tecnologie all’avanguardia già introdotte con successo dalla sorella maggiore Kia EV9, trionfatrice ai World Car Awards del 2024 nelle categorie World Car of the Year e World Electric Vehicle.

Le caratteristiche distintive di Kia EV3 comprendono un design esterno audace e progressivo, caratterizzato da linee moderne e accattivanti che riflettono l’identità di Kia come marchio orientato al futuro e alla sostenibilità. L’interno è altrettanto innovativo, massimizzando spazio e comfort grazie ad un’architettura intelligente e materiali di qualità superiore. Gli interni di EV3, infatti, offrono livelli di praticità e versatilità eccezionali, pensati per soddisfare le esigenze quotidiane e le aspettative di un pubblico sempre più attento ed esigente.

Sul piano delle prestazioni, Kia EV3 garantisce un’autonomia di guida fino a 605 chilometri con una sola carica, una cifra che la posiziona ai vertici della categoria e rende questo SUV elettrico ideale anche per lunghe percorrenze. La tecnologia di ricarica rapida, con tempi di ricarica dal 10 all'80 percento in soli 31 minuti, rafforza ulteriormente la praticità e l’usabilità quotidiana.

A completare l’offerta tecnologica di Kia EV3 ci sono gli innovativi sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), l’assistente AI di Kia e gli aggiornamenti software Over-the-Air (OTA). Questi ultimi permettono di mantenere la vettura sempre aggiornata con le ultime innovazioni tecnologiche, senza necessità di passare dal concessionario.

La storia di Kia ai World Car Awards è già costellata di successi significativi: la recente doppia vittoria del modello EV9 nel 2024, il premio World Performance Car of the Year assegnato a Kia EV6 GT nel 2023, e le precedenti affermazioni di Kia Telluride (World Car of the Year 2020) e Kia Soul EV (World Urban Car 2020).

Le vetture vincitrici dei World Car Awards 2025 saranno proclamate ufficialmente il prossimo 16 aprile, in una cerimonia che si terrà in diretta durante il New York International Auto Show (NYIAS). Un evento attesissimo, durante il quale Kia EV3 cercherà di confermare sul campo il valore del suo progetto innovativo e sostenibile, rappresentando con orgoglio il futuro della mobilità elettrica globale.