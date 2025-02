Kia EV4: svelato il design della nuova berlina e hatchback elettrica

In vista del Kia EV Day 2024 che si terrà a Tarragona, in Spagna, Kia ha svelato il design esterno della nuova EV4, disponibile in due varianti: sedan e hatchback.

Questo modello rivoluzionario porta avanti la filosofia di design “Opposites United”, combinando elementi contrastanti in un’armonia mai vista prima nel segmento delle compatte elettriche.

Kia EV4 è stata progettata per attrarre una vasta gamma di clienti, combinando stile innovativo, tecnologia avanzata e un design che esprime libertà ed esplorazione.

"Kia EV4 è un chiaro riflesso del nostro impegno a ripensare la mobilità e a superare i limiti del design. Con le versioni berlina e hatchback, offriamo un’esperienza moderna e versatile, adatta a ogni stile di vita", ha dichiarato Karim Habib, Executive Vice President and Head of Kia Global Design.

Design EV4: modernità e carattere distintivo

La nuova Kia EV4 è un esempio di innovazione stilistica. Le linee dinamiche e gli elementi geometrici audaci creano un aspetto futuristico e distintivo. Il frontale è caratterizzato dall’EV Tiger Face, enfatizzato dai fari verticali e dalla firma luminosa Star Map, che conferisce al veicolo una forte identità visiva.

A seconda della versione scelta, EV4 offre due esperienze di guida e design differenti:

Kia EV4 sedan: elegante, aerodinamica, con una silhouette bassa e una coda lunga che enfatizza il dinamismo.

Kia EV4 hatchback: più robusta e versatile, con un look muscoloso e dettagli stilistici che esprimono solidità e sportività.

Kia EV4 sedan: eleganza e aerodinamica futuristica

La EV4 sedan reinterpreta il concetto di berlina elettrica con uno stile moderno e minimalista. Il profilo filante è sottolineato da: Linea del cofano bassa, che conferisce un look raffinato e aerodinamico.Spoiler sul tetto, che enfatizza l’eleganza premium. Cerchi da 19 pollici con design geometrico, che incarnano la filosofia “Opposites United”. Posteriore con spoiler a due parti, che si integra con i fari verticali per un aspetto innovativo e tecnologico. Nel complesso, la EV4 sedan è una berlina elettrica pensata per chi cerca modernità, efficienza e un design audace.

Kia EV4 hatchback: look potente e versatile

La EV4 hatchback si distingue per un aspetto più dinamico e muscoloso, perfetto per chi cerca un’auto elettrica pratica ma distintiva. Le caratteristiche principali includono: Montanti C verticali neri, che creano un contrasto visivo audace. Parafanghi pronunciati e cerchi in lega da 19 pollici, che esaltano la robustezza del modello. Lunotto inclinato e gruppi ottici ampi, per un look sportivo e moderno. EV4 hatchback è progettata per chi desidera un’auto elettrica agile e innovativa, perfetta sia per la città che per i viaggi su strada.

Kia EV4 GT-Line: sportività e design esclusivo

Per gli amanti dello stile più aggressivo, Kia introduce anche la versione EV4 GT-Line, caratterizzata da elementi di design unici: Paraurti a forma di ala, che esaltano il dinamismo del modello. Cerchi da 19 pollici con motivo triangolare, che enfatizzano lo spirito futuristico e sportivo. Dettagli esclusivi per un look ancora più grintoso e prestazionale. Kia EV4: un’anteprima della mobilità elettrica del futuro

Con il debutto di EV4, Kia dimostra ancora una volta la propria capacità di innovare il settore delle auto elettriche, offrendo un modello che unisce estetica, funzionalità e tecnologia avanzata.

