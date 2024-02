Kia EV9 Brilla ai WWCOTY 2024 Come Miglior SUV

Nuova Kia EV9 ha fatto il suo ingresso trionfale nella scena automobilistica globale aggiudicandosi il titolo di miglior SUV ai Women's Worldwide Car of the Year (WWCOTY) Awards 2024.

Con questa vittoria, la EV9 non solo ha superato 62 concorrenti ma ha anche rafforzato la sua posizione di leader nel segmento dei SUV elettrici di grandi dimensioni.

Il successo di Kia EV9 agli WWCOTY si basa su una serie di caratteristiche distintive che ne hanno decretato il successo. La giuria, composta da 75 giornaliste del settore automotive provenienti da 52 paesi, ha valutato i veicoli in gara su aspetti come sicurezza, esperienza di guida, innovazione tecnologica, comfort, efficienza energetica, impatto ambientale e rapporto qualità-prezzo.Kia

Kia EV9 ha impressionato in tutti questi ambiti, grazie a un design all'avanguardia, prestazioni eccezionali e una serie di innovazioni tecnologiche. Particolarmente apprezzate sono state le sue capacità aerodinamiche avanzate, il design innovativo, la tecnologia di punta, la ricarica bidirezionale e il sistema di ricarica ultraveloce da 800 volt. Quest'ultimo permette di ricaricare fino a 239 km di autonomia in soli 15 minuti, offrendo agli utenti una soluzione pratica per le esigenze di mobilità quotidiana e per viaggi più lunghi.

La piattaforma Electric Global Modular Platform (E-GMP), su cui è costruita la EV9, garantisce prestazioni atletiche e un'autonomia di oltre 541 km (WLTP), ponendola al vertice della sua categoria. La combinazione di forza e robustezza tipica dei SUV con lo stile distintivo e le tecnologie avanzate dei veicoli elettrici fa della EV9 un modello all'avanguardia.

L'assegnazione del premio a Kia EV9 sottolinea l'impegno del marchio nel rispondere alle diverse esigenze e prospettive dei consumatori, confermando il suo appeal globale e il particolare apprezzamento da parte del pubblico femminile. La vittoria ai WWCOTY Awards non è solo un riconoscimento dell'eccellenza di Kia EV9 ma anche una celebrazione della crescente influenza delle donne nel settore automobilistico.

Con la sua partecipazione alla fase finale del Women's Worldwide Car of the Year Award, dove competere per il titolo assoluto, Kia EV9 si appresta a consolidare ulteriormente la sua reputazione. L'attesa è alta per l'8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, quando verrà annunciato il vincitore assoluto, segnando un ulteriore capitolo nella storia del successo di Kia EV9.