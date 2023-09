Kia EV9 si aggiudica il prestigioso German Luxury Car of the Year 2024

Kia ottiene un importante riconoscimento, al suo debutto nel segmento delle grandi vetture, quelle da cinque metri.

EV9 ha convinto da subito la giuria del premio “German Car of the Year 2024” (GCOTY) composta da 27 giornalisti specializzati del settore automotive. Il grande SUV elettrico a tre file di sedili ha vinto l’edizione 2024 del premio, nella categoria “Luxury”, che comprende tutti i modelli con un prezzo base superiore a 70.000 euro presenti sul mercato. Kia EV9 si è imposta sulle altre 8 vetture selezionate.

EV9 è il secondo modello nativo completamente elettrico del brand coreano e segue le orme della pluripremiata EV6, prima vettura del brand a vincere nel 2022 il prestigioso European Car of the Year. Le prime consegne di Kia EV9 in Europa avverranno entro la fine dell’anno.

“Nel suo ruolo di nuova ammiraglia di Kia, EV9 svolge un compito fondamentale nella trasformazione del nostro brand in fornitore leader di veicoli elettrici. I suoi interni straordinariamente flessibili e spaziosi, il design sorprendente e la tecnologia di ricarica ultraveloce, introducono nuovi standard nel segmento dei SUV”, ha dichiarato Won-Jeong Jeong, Presidente di Kia Europe.“ È per noi un grande motivo di orgoglio che EV9 abbia vinto il titolo di 'German Luxury Car of the Year' ancora prima di arrivare sul mercato, perché è un segnale forte proveniente dagli esperti tedeschi del settore, che premiano il brand e la sua strategia di elettrificazione”.

Il premio GCOTY, giunto quest’anno alla sesta edizione, vede selezionare le migliori vetture di ogni categoria da una giuria composta da 27 giornalisti specializzati che hanno sottoposto a test e valutato complessivamente 48 nuovi modelli. Il concorso suddivide le vetture in gara in cinque categorie: “Compact”, “Premium” e “Luxury”, nonché “New Energy” e “Performance”. La giuria procederà ora alla proclamazione della vettura vincitrice assoluta tra le cinque migliori di ogni categoria. L’esito finale della competizione sarà comunicato all'inizio di ottobre.