Kia EV9 trionfa come 'World's Best Car for 2024'

La giuria specializzata del Women’s Worldwide Car of the Year (WWCOTY) ha conferito alla Kia EV9 il titolo di "World's Best Car for 2024",

segnando un momento storico nella celebrazione della Giornata Internazionale della Donna. Questo riconoscimento, frutto del giudizio di 75 giornaliste esperte nel settore automotive da 52 paesi diversi, evidenzia la crescente importanza dei veicoli elettrici nel panorama automobilistico globale.

La Kia EV9 ha superato una rigorosa fase di valutazione, distinguendosi tra 63 concorrenti per le sue eccezionali caratteristiche. Questo SUV completamente elettrico, con i suoi sette posti e un design all'avanguardia, stabilisce nuovi parametri nel segmento dei veicoli elettrici, combinando tecnologia di punta e prestazioni straordinarie. Tra le sue caratteristiche più innovative spiccano la ricarica bidirezionale e la capacità di ricarica ultraveloce, che ne fanno un modello di riferimento per praticità ed efficienza.

Kia EV9 non solo ha catturato l'attenzione per il suo design rivoluzionario ma ha anche dimostrato di essere un veicolo estremamente versatile, capace di soddisfare le esigenze di un pubblico globale. La giuria ha lodato il SUV per la sua aerodinamica eccezionale, la tecnologia avanzata e un abitacolo progettato per essere al contempo spazioso e accogliente, ideale per la famiglia. Inoltre, l'EV9 ha dimostrato ottime prestazioni anche nelle condizioni invernali più difficili, confermando la sua poliedricità e affidabilità.

Il successo della Kia EV9 segue quello del Niro, eletto "World's Best Car for 2023" al WWCOTY dell'anno precedente, consolidando la reputazione di Kia come leader nel settore dei veicoli elettrici. La serie di riconoscimenti ottenuti dall'EV9, tra cui la nomination tra le “Top Three in the World” per i World Car Awards 2024 e il titolo di "Family Car" al Golden Steering Wheel 2023, nonché il premio di German Luxury Car of the Year 2024, testimoniano l'ampia risonanza e l'accoglienza favorevole da parte di critica e pubblico.

In un'epoca in cui la sostenibilità e l'innovazione tecnologica giocano un ruolo sempre più centrale, la Kia EV9 emerge come simbolo di un futuro automobilistico elettrico, versatile ed efficiente. Con il suo indiscusso appeal, facilità d'uso e accessibilità, l'EV9 si posiziona come la novità rivoluzionaria del mercato, pronta a guidare la transizione verso una mobilità più sostenibile e innovativa.