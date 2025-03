Kia Green Talk 2025: sostenibilità e innovazione in Val d’Ayas

Kia Green Talk torna nel 2025 con un nuovo appuntamento dedicato alla sostenibilità, confermando l’impegno del brand nel promuovere soluzioni innovative per la mobilità del futuro.

L’evento si svolgerà nella suggestiva cornice di Monterosa Terme a Champoluc, in Val d’Ayas, e vedrà la partecipazione di esperti e figure di spicco impegnate nella lotta al cambiamento climatico e nella promozione di una transizione ecologica efficace.

Moderato da Serena Giacomin, fisica climatologa e Presidente di Italian Climate Network, il Kia Green Talk offrirà un confronto stimolante su temi cruciali legati all’innovazione sostenibile. Tra gli ospiti ci saranno Alex Bellini, esploratore e divulgatore ambientale, che racconterà le sue esperienze a contatto con la natura per sensibilizzare sul rapporto tra uomo e ambiente, e Simone Origone, sciatore detentore di record mondiali, che parlerà di tecnologia e performance in un’ottica di rispetto per il territorio. Il dibattito coinvolgerà anche Giuseppe Mazzara, CX & Brand Marketing Director di Kia Italia, che illustrerà il percorso del marchio nella mobilità sostenibile e le sfide future per rendere l’innovazione accessibile a tutti.

L’incontro si concentrerà sull’evoluzione della mobilità e sulle strategie che aziende e istituzioni possono adottare per affrontare la transizione ecologica con un approccio concreto. Il sindaco di Ayas, Alex Brunod, e il sindaco di Gressoney-La-Trinité, Alessandro Girod, offriranno una prospettiva territoriale sul ruolo delle amministrazioni locali nella creazione di un ecosistema sostenibile che valorizzi il rispetto dell’ambiente e lo sviluppo delle comunità.

L’evento rappresenta un’opportunità per approfondire il legame tra innovazione tecnologica e sostenibilità, attraverso il contributo di esperti che ispireranno nuove strategie per un futuro più responsabile. La partecipazione è gratuita, con registrazione obbligatoria per garantire il massimo coinvolgimento del pubblico interessato a queste tematiche. Kia Green Talk continua così il suo percorso di sensibilizzazione, portando avanti una visione chiara: la sostenibilità è un impegno collettivo che passa attraverso il confronto e l’azione concreta.La partecipazione all'evento è gratuita, previa registrazione. È possibile registrarsi a questo link.