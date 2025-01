Kia - Hyundai Motor Group e NVIDIA: una partnership strategica per la mobilità del futuro

Hyundai Motor Group annuncia una nuova collaborazione con NVIDIA per implementare sistemi avanzati di AI destinati a rivoluzionare la mobilità e la produzione industriale.

Tra i progetti principali: veicoli software-defined, robotica e simulazioni virtuali per ottimizzare le smart factory.

L'innovazione nella mobilità intelligente: la visione di Hyundai Motor Group

Hyundai Motor Group conferma la propria leadership nel settore della mobilità del futuro grazie a una partnership strategica con NVIDIA, uno dei principali player globali nel campo dell'intelligenza artificiale e del computing accelerato. L'accordo si inserisce in un contesto di crescente attenzione alle soluzioni smart e ai software avanzati, elementi chiave per rispondere alle sfide del mercato automobilistico e industriale.

"Hyundai Motor Group è alla ricerca di approcci innovativi nell’utilizzo delle tecnologie basate sull’intelligenza artificiale per diversi ambiti strategici come la robotica, la guida autonoma e le smart factory", ha dichiarato Heung-Soo Kim, Executive Vice President e Head of Global Strategy Office di Hyundai Motor Group.

Come Hyundai e NVIDIA trasformeranno il settore automotive

Grazie a questa collaborazione, Hyundai Motor Group potrà avvalersi delle soluzioni di NVIDIA per accelerare l'integrazione dell'intelligenza artificiale in diversi ambiti aziendali. In particolare, il gruppo utilizzerà il sistema di computing accelerato e il software AI Enterprise di NVIDIA per:

Gestire enormi quantità di dati provenienti da veicoli e processi produttivi;

Creare modelli digital twin per ottimizzare le fabbriche e migliorare la qualità della produzione;

Sviluppare robot avanzati attraverso la piattaforma NVIDIA Isaac.

La piattaforma Omniverse di NVIDIA consentirà a Hyundai di simulare ambienti virtuali complessi per la guida autonoma e la robotica, garantendo standard elevati di sicurezza e affidabilità.

Le dichiarazioni di NVIDIA: verso una nuova era della mobilità

"Il computing accelerato, l'intelligenza artificiale generativa e la piattaforma Omniverse stanno dando l’avvio a una nuova era della mobilità", ha dichiarato Rishi Dhall, Vice President of Automotive di NVIDIA. Secondo il manager, questa partnership avrà un impatto significativo sulla realizzazione di veicoli più sicuri e intelligenti, migliorando la produzione industriale e favorendo l'adozione di robot evoluti.

Gli obiettivi futuri della partnership

La collaborazione tra Hyundai Motor Group e NVIDIA non si fermerà ai progetti già annunciati. Le due aziende lavoreranno a stretto contatto per sviluppare soluzioni rivoluzionarie nel campo dell'intelligenza artificiale e della mobilità connessa, puntando a rendere le smart factory ancora più efficienti e i veicoli sempre più intelligenti.