Kia Italia consegna una EV9 all’ AVIS Cologno Monzese

Kia Italia ha consegnato una Kia EV9 attrezzata per il soccorso avanzato all’Associazione AVIS Cologno Monzese ODV, in un'iniziativa che sottolinea l’impegno del brand nel promuovere il benessere della comunità.

La cerimonia di consegna si è tenuta dopo che Kia ha raggiunto il target di oltre 300 accessi al "Kia Unstoppable Energy", un evento allestito in Piazza Duomo a Milano durante la Stramilano 2024.

Le chiavi della vettura sono state ufficialmente consegnate dal Presidente & CEO di Kia Italia, Key Young Choi, al Presidente di AVIS di Cologno Monzese, Stefano Fortunato. Questo gesto rappresenta un ulteriore passo avanti nella strategia di responsabilità sociale del brand, che mira a ispirare il movimento e a sostenere concretamente il benessere delle persone e del pianeta.

La Kia EV9, un SUV 100% elettrico di punta del marchio, è stata allestita come automedica per il soccorso avanzato. Grazie alle sue generose dimensioni, con una lunghezza di 5.010 mm e un passo di 3.100 mm, e alla versatilità del suo abitacolo, la EV9 si presta perfettamente a questo ruolo. Inoltre, l’autonomia di guida fino a 563 chilometri nel ciclo WLTP e la presenza di sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) di terzo livello rendono questa vettura un'ottima scelta per le operazioni di emergenza.

La donazione della Kia EV9 potenzierà il parco mezzi di AVIS Cologno Monzese, un'associazione di volontariato che opera esclusivamente per finalità di solidarietà sociale, civile e culturale. L’associazione si avvale dell’opera dei volontari, del personale dipendente e dei giovani del servizio civile volontario per svolgere le proprie attività.

Key Young Choi ha dichiarato: "Siamo orgogliosi di supportare AVIS Cologno Monzese con la nostra EV9. Questa donazione è parte del nostro impegno continuo a contribuire al benessere della comunità attraverso iniziative concrete sul territorio."

La Pubblica Assistenza AVIS Cologno Monzese è nota per il suo lavoro dedicato e instancabile nel campo della solidarietà sociale. L'aggiunta della Kia EV9 al loro parco mezzi non solo migliorerà la loro capacità di intervento ma rafforzerà anche la loro efficienza e sostenibilità operativa.

La Kia EV9 è un esempio tangibile dell'innovazione tecnologica di Kia, combinando prestazioni elevate con sostenibilità ambientale. Questo SUV rappresenta il futuro della mobilità elettrica, offrendo non solo una soluzione di trasporto ecologica ma anche funzionalità avanzate che possono fare la differenza nelle situazioni di emergenza.

La donazione a AVIS Cologno Monzese è solo una delle tante iniziative di Kia nel campo della responsabilità sociale d'impresa (CSR). Il brand ha dimostrato, attraverso diverse azioni, il proprio impegno nel migliorare la qualità della vita delle persone e nel promuovere la sostenibilità. Dalla progressiva elettrificazione della propria flotta aziendale alla promozione di eventi comunitari come la Stramilano, Kia continua a mostrare come l'innovazione e la responsabilità possano andare di pari passo.

In sintesi, la consegna della Kia EV9 ad AVIS Cologno Monzese rafforza il legame tra Kia e la comunità, dimostrando come il brand non solo produce veicoli avanzati ma contribuisce anche attivamente al miglioramento del benessere sociale e ambientale. Con questa donazione, Kia Italia si pone come un esempio di come le aziende possano fare la differenza attraverso gesti concreti di solidarietà e sostenibilità.