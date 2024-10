Kia lancia CarPay: paga il parcheggio direttamente dalla tua auto grazie all’accordo con Parkopedia

Kia ha annunciato il lancio di CarPay, il nuovo sistema di pagamento in auto che permette ai clienti di effettuare transazioni direttamente dal veicolo, a partire dalla nuova Kia EV3.

Grazie a una partnership con Parkopedia, questo servizio rende più semplice trovare parcheggio e pagarlo, migliorando l’esperienza di guida urbana. Scopriamo insieme come funziona e quali sono i vantaggi per gli automobilisti.

CarPay: il futuro dei pagamenti in auto secondo Kia

Con CarPay, Kia punta a rendere più agevole e sicura l’esperienza di parcheggio per i propri clienti. Parkopedia, già apprezzato da milioni di utenti in Europa, è integrato nel sistema di navigazione dell’auto e permette di individuare il parcheggio più vicino alla destinazione, visualizzarne i costi e conoscere la disponibilità di posti in tempo reale.

Secondo Sjoerd Knipping, Vice President Product & Marketing di Kia Europe, CarPay rappresenta un passo avanti significativo per la comodità degli utenti. La funzionalità di pagamento integrata consente agli automobilisti di evitare la ricerca di parchimetri e di effettuare transazioni in modo semplice, protetto e senza bisogno di app esterne.

Parkopedia: trovare parcheggio diventa facile

Le città europee sono note per la carenza di parcheggi, un problema che il 92% degli automobilisti riscontra regolarmente, soprattutto in paesi come Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Stati Uniti. Il servizio di Parkopedia consente di individuare e pagare parcheggi esterni e su strada, ma l’obiettivo è estendere presto la copertura anche a parcheggi coperti e multipiano, aumentando così le possibilità di sosta per gli automobilisti.

Inoltre, il sistema CarPay di Kia non solo aiuta nella ricerca di parcheggio, ma fornisce informazioni in tempo reale sui costi e sui posti disponibili, offrendo la massima praticità ai conducenti. Hans Puvogel, COO di Parkopedia, sottolinea come CarPay riduca i tempi e le difficoltà legate alla ricerca del parcheggio, eliminando anche la necessità di utilizzare più app per pagare la sosta.

Un nuovo livello di connettività per Kia EV3 e modelli futuri

Kia prevede di integrare CarPay su tutti i suoi futuri modelli, in linea con la propria strategia di migliorare l’esperienza di guida e aumentare la soddisfazione del cliente. Grazie a CarPay, gli utenti possono registrare una carta di credito in sicurezza e utilizzarla per pagare il parcheggio senza ulteriori passaggi.

Questo sistema rappresenta una vera e propria svolta nel settore dei pagamenti in auto, non solo per la semplicità d’uso, ma anche per la sicurezza e la praticità che offre. Secondo Olivier Pascal, General Manager di Kia Connect, CarPay è solo l’inizio: Kia intende infatti espandere questo servizio per includere pagamenti di altri servizi, rendendo la guida un’esperienza sempre più connessa e fluida.