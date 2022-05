Kia lancia il progetto La Stazione Rulli Frulli

Un’altra importante iniziativa, si aggiunge al lungo elenco di attività di Corporate Social Responsibility (CSR) di Kia che questa volta ha contribuito alla realizzazione di una sala prove e di uno studio di registrazione per l’originalissima banda musicale Rulli Frulli e il suo progetto La Stazione.

La banda musicale Rulli Frulli vanta già numerosi workshop, collaborazioni con star internazionali ed esibizioni importanti come all’Expo di Milano nel 2015, al concerto del primo maggio a Roma nel 2016, in occasione della visita di Papa Francesco a Mirandola nel 2017 e al Quirinale nel 2020. E’ composta da 80 elementi dagli 11 ai 30 anni, di cui 18 diversamente abili. Per la particolarità del suo metodo didattico è stata oggetto di studio e premiata dall’Università Cattolica di Milano.

Rulli Frulli nel 2021 ha preso in gestione l’ex stazione delle corriere di Finale Emilia (MO) con l’intento di creare un hub sociale per tutto il territorio. Rulli Frulli come APS è riconosciuta e sostenuta dalla Regione Emilia Romagna, da multinazionali, cooperative e aziende locali. Attraverso un patto di comunità con le scuole del territorio e numerosi programmi è stato previsto un passaggio presso questo inedito spazio aggregativo di oltre 900 persone a settimana.

Kia ha finanziato la realizzazione della sala prove e dello studio di registrazione di Rulli Frulli e Rulli Frullini nella stazione. Il progetto ha visto la partecipazione di ZULO-ARK, collettivo di architetti con sede a Madrid, che ha curato l’esecuzione dei lavori sulla base di disegni e progetti ideati insieme ai bambini e ai ragazzi di Rulli Frullini e delle scuole del territorio in un innovativo workshop, utilizzando materiali di recupero.

Nel corso della realizzazione la banda è stata impegnata anche nella produzione di video clip del nuovo spettacolo, con l’assistenza di Michele Bernardi, collaboratore di Altan nel famoso fumetto “LA PIMPA”.

L’inaugurazione de La Stazione di Rulli Frulli si terrà sabato 21 maggio. All’evento parteciperanno circa mille persone, tra cui anche il presidente della regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini.

L’inedito hub sociale verrà utilizzato per svariate attività a partire dalla sala prove in grado di ospitare tutti gli 80 membri della banda, una web radio Stazione Rulli con un programma radiofonico che coinvolge 45 ragazzi delle scuole superiori, uno studio musicale aperto a gruppi esterni e a realtà aziendali, un laboratorio di falegnameria sociale per l’inserimento di ragazzi diversamente abili, un laboratorio di costruzione di strumenti musicali con materiali di recupero, un bar sociale a km 0 con l’inserimento di ragazzi diversamente abili ed infine uno spazio polivalente interno ed esterno dedicato ad attività sociali e culturali.

La sala polivalente consentirà di organizzare laboratori creativi per bambini in età scolare, finalizzati all’acquisizione di nuove competenze e alla socializzazione.

Kia con Rulli Frulli e il suo ricco programma di attività dedicate alla socializzazione e alla promozione delle diversità fornisce un ulteriore segno della sua grande sensibilità ed attenzione al mondo del sociale e dei diversamente abili.