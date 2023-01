Kia Motors & La Stazione Rulli Frulli Insieme per generare futuro

Kia Italia nell’ambito delle numerose attività di Corporate Social Responsibility (CSR) che persegue,

può orgogliosamente annoverare il completamento della sala prove dell’originale banda musicale Rulli Frulli che, come APS (Associazione di Promozione Sociale) ha preso in gestione nel 2021 il vecchio capolinea delle corriere di Finale Emilia (MO) con l’obiettivo di trasformarlo in hub sociale per tutto il territorio attraverso il progetto denominato La Stazione.

A giugno 2022 la sala prove risultava ristrutturata solo parzialmente, poiché mancavano le porte antiacustica e il sistema di insonorizzazione mentre l’impianto di aerazione, i muri di cartongesso e la nuova pavimentazione mancavano di finiture.

Il sostanziale contributo di Kia Italia ha consentito di portare a termine i lavori per la parte relativa all’insonorizzazione dei muri e alle porte antiacustica.

Grande attenzione è stata riposta sia al benessere sia alla sostenibilità e con l’ausilio della consulenza tecnica dell’architetto Carlo Carbone è stato realizzato un impianto di insonorizzazione capace di abbattere le frequenze sonore che nel lungo periodo danneggiano i timpani, mentre le particolari porte antiacustica permettono di svolgere contemporaneamente altre attività negli spazi antistanti alla sala prove senza interferenze sonore.

La sala prove è stata così progettata e realizzata in due spazi distinti in modo da agevolare ed implementare le prove delle due bande, dei Rulli Frulli e dei Rulli Frullini, grazie ai particolari accorgimenti adottati relativamente all’insonorizzazione e all’acustica.

A ottobre 2022 i lavori di ristrutturazione sono stati ultimati e a novembre scorso la sala è entrata in attività a pieno regime.

I due gruppi musicali, Rulli Frulli e Rulli Frullini frequentano regolarmente lo spazio polivalente ed eseguono le prove in vista delle ultime date del tour 2022. Sono aumentati a 125 i ragazzi e i bambini che utilizzano abitualmente questo innovativo spazio di aggregazione, ben 45 in più rispetto al 2021, quando le bande erano composte in totale da 80 membri. L’età dei frequentatori compresa tra gli 11 e i 30 anni denota quanto questo spazio sia orientato verso le nuove generazioni.

La Banda Rulli Frulli nasce nel 2010 da un’idea di Federico Alberghini all’interno della Fondazione Scuola di Musica Carlo & Guglielmo Andreoli presso la sede di Finale Emilia. Il progetto inizia come marching band e i primi ragazzi a partecipare erano all’incirca una decina. La banda musicale Rulli Frulli è poi nel tempo cresciuta in modo esponenziale con collaborazioni con star internazionali ed esibizioni importanti come all’Expo di Milano nel 2015, al concerto del primo maggio a Roma nel 2016, in occasione della visita di Papa Francesco a Mirandola nel 2017 e al Quirinale nel 2020.

Per la particolarità del suo metodo didattico la banda musicale è stata oggetto di studio e premiata dall’Università Cattolica di Milano.

“Kia Italia, con Rulli Frulli e il suo ampio programma di attività dedicate alla socializzazione e alla promozione delle diversità, con questo ulteriore progetto nell’ambito CSR evidenzia in modo indiscutibile il suo impegno, la sua grande sensibilità ed attenzione al mondo del sociale - racconta Giuseppe Bitti, Amministratore Delegato di Kia Italia – L’impegno della nostra azienda nel sostenere queste iniziative sono il segno concreto che dimostra come Kia voglia presentarsi al mondo non solo come costruttore di automobili di successo, ma come un vero e proprio provider di soluzioni di mobilità sostenibile. Insieme a Rulli Frulli Kia Italia sarà un facilitatore nello sviluppo del talento dei giovani ospiti della stazione Rulli Frulli”.

“Insieme per un‘unione capace di generare futuro” rappresenta l’essenza del rapporto che vede uniti Kia Italia e Rulli Frulli nei confronti delle fasce più sensibili e delicate della comunità.